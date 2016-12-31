Emekliye yılbaşı piyangosu

Hükümet, 11.5 milyon emekliye müjde verdi. Bin liranın altında maaş alanlara 300, 1.000-2.000 TL arasındakilere 375, 2.000 TL üzerinde alanlara da 450 lira ödenecek

Hükümet, 11.5 milyon emeklinin merakla beklediği promosyon ödemesinin detaylarını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, "1.000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 TL, 1.000-2.000 lira arasında alanlara 375 TL, 2.000 liranın üzerinde alanlara da 450 TL ödeme yapılacak" dedi.

Başbakan'dan önemli açıklamalar...



ŞUBATTA ATM'DEN ÇEKİLECEK

Yıldırım, "8.3 milyon kişi 1.000-2.000 TL aralığında maaş alıyor. Onlar 375 lira alacak. 2.3 milyon kişi 1.000 TL'nin altında maaş alıyor. Onlara 300 TL ödenecek. 2.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alan 791 bin kişi de 450 TL promosyon alacak" diye konuştu. Promosyonlar şubat ayında, emekli kimlik numarasına göre ATM'lerden ödenecek. Emekliler ve hak sahipleri promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları finans kurumunu seçebilecek.



5 MİLYAR TL'LİK KAYNAK

Başbakan'ın verdiği bilgiye göre, ödemeler 2017'de emeklilerin maaş aldığı takvime uygun olarak 1-3 ay içinde yapılacak. Yıl içinde tek seferlik ödeme olacak. Emekli maaş hesaplarının 3 yıl bankada tutulması karşılığında bu ödeme yapılacak. Emeklilere 3 yıl için ödenecek kaynak yaklaşık 5 milyar TL'yi buluyor.







ÖDEMELER ŞUBAT 2017'DE

Emekliler, promosyon anlaşması için anlaşmalı bankayı seçebilecek.

Aktif iki adet otomatik ödeme talimatı ile birlikte, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birisinin de bulunması aranacak, bunlar dışında başka ürün aranmayacak.

Emekli maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti verilecek.

SGK tarafından, promosyon ödemesi yapılan emeklilerin başka bankaya maaş aktarımları engellenecek.