2017 Türk Lirası yılı

İçeride ve dışarıda yaşanabilecek tüm olumsuzlukların neredeyse tamamının realize olduğu 2016 geride kaldı. 2017’de TL varlıkların cazibesinin artması beklenirken, özellikle hisse senedi piyasasının öne çıkacağı söyleniyor

Türkiye, bir ülkenin başına gelebilecek hemen hemen her türlü olumsuzluğun yaşandığı bir yılı geride bıraktı. İçeride FETÖ'nün darbe girişimi, PKK-DAEŞ saldırıları, not indirimleri, jeopolitik riskler, ekonomik suikastlar yaşanırken dışarıda da fırtına dinmedi. Küresel ekonomideki durgunluk, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı, Trump'ın seçim zaferi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı (Brexit), Avrupa'da canlanamayan ekonomik aktivite ve daha birçok olumsuz gelişme....



FAİZDE İBRE AŞAĞI DÖNDÜ

Yaşanan tüm olumsuzlukların yanı sıra doların küresel bazdaki yükselişinin etkisiyle TL'nin son yılların en kötü performansını gösterdiği 2016'da, Borsa İstanbul ise tutunmayı başardı. Borsa, 2015'teki yüzde 16'lık kaybın ardından, 2016'yı yüzde 8 yükselişle tamamladı. 2017'nin oynaklığın devam edeceği bir yıl olması beklenirken, Trump'ın izleyeceği politikalar, İngiltere'nin AB'den çıkış süreci, jepolitik gelişmeler, ABD merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımların piyasaların yön tayininde etkili olması bekleniyor. Türkiye için en kötünün geride kaldığı noktasında birleşen uzmanlar, 2017'de, dolar bazında 7.5 yılın dibinde bulunan ve kendi ligindeki piyasalara göre yüzde 20 iskontolu olan borsanın cazip olacağı görüşünde. Türk Lirası'nın da 2016'daki değer kayıplarının ardından 2017'de toparlanması beklenirken, tahvil-bono piyasasında ise faizde ibre aşağıyı gösteriyor.



YABANCI GİRİŞİ OLACAK

Merkez Bankası'ndan yeni bir kalıcı kur baskısı gibi gelişmeler dışında zorunlu kalmadığı sürece faiz artırımından kaçınacağı şeklinde mesajlar aldıklarını belirten İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, gelişen ülkelere yönelik çok güçlü rüzgârlar olmaması durumunda dolarda 3.45 TL seviyelerinin taban olabileceğini söyledi. Borsanın hem dolar bazında hem de diğer gelişen ülke piyasalarına kıyasla yabancı yatırımcı açısından cazip seviyelerde bulunduğuna işaret eden Turşucu, ocak ayında 80 bin puana doğru yükseliş olabileceğini söyledi. Ziraat Yatırım Analisti Bora Tamer Yılmaz ise ekonomide toparlanma sinyallerine dikkat çekerek hisse senedi ve devlet tahvili ağırlıklı bir portföy öneresinde bulundu.



DOLAR 3.25 TL'YE İNEBİLİR

2016'da yaşanabilecek bütün olumsuzlukların olduğunun altını çizen Işık FX Baş Analisti Gizmen Nalbantlı, "2017'ye Trump ile başlayacağız. 20 Ocak'ta resmen koltuğa oturması sonrası dış politika ile ilgili tavrı önemli olacak. Ayrıca ekonomik teşvik paketinin içeriği Fed'in faiz kararlarını etkileyecek. Yurt içinde ilk gelişme 27 Ocak'taki Fitch not değerlendirmesi olacak" dedi. Gelişmelerin TL'nin lehine olması durumunda doların 3.25 TL seviyesine gerileyebileceğine dikkat çeken Gizmen Nalbantlı, borsada fiyat-kazanç oranının 8.6 ile Ocak 2014 seviyesine indiğini, endeksin de dolar bazında 7.5 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekti.



BORSA İSTANBUL TUTUNDU

2017'nin küresel anlamda da risklerin ve belirsizliklerin bir arada olduğu bir yıl olarak değerlendirileceğini ifade eden Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan, başta seçimler olmak üzere sorunlarla boğuşması beklenen Avrupa'dan önemli bir mevduat veya yatırım çıkışı olabileceğine işaret etti. ABD ekonomisine dair olumlu gelişmelerin kötü, olumsuz gelişmelerin ise iç piyasada iyi fiyatlandığı bir döneme girildiğini bildiren Erkan, "Borsa, kurda en kötü oynaklığın yaşandığı dönemde bile en fazla 73.000-72.800 seviyelerine doğru sarktı ve 75.000 seviyesinin altıa kalıcı olmadı. Kurda 3.50 altında kalıcı ve stabil seyir olursa, daha fazla olumluluktan bahsedebiliriz" dedi.