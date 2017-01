Bakan Müezzinoğlu'dan promosyon açıklaması

Müezzinoğlu: Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan her dosya muhatap olduğu karşılığındaki rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu rakamı hangi bankadan almak istiyorlarsa o bankalardan alacaklardır. Hiçbir emeklimiz 'Ben maaş promosyon hakkımı alamıyorum.' diyemeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere verilecek promosyonlara ilişkin, "Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan her dosya muhatap olduğu karşılığındaki rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu rakamı hangi bankadan almak istiyorlarsa o bankalardan alacaklardır. Hiçbir emeklimiz 'Ben maaş promosyon hakkımı alamıyorum.' diyemeyecek." ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, Darülaceze Buluşmaları kapsamındaki ziyareti esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAŞBAKANIMIZ NET SÖYLEDİ"

Bir gazetecinin emeklilere verilecek promosyonlarla ilgili sorusunu yanıtlayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bizde her olumlu her güzel adımın 'Acaba nereden bir eksiğinin buluruz?' diyen bir anlayış var. Çok net Başbakanımız da söyledi. Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan her dosya muhatap olduğu karşılığındaki rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu rakamı hangi bankadan almak istiyorlarsa o bankalardan alacaklardır. Hiçbir emeklimiz 'Ben maaş promosyon hakkımı alamıyorum.' diyemeyecek. Bu fırsatı ve imkanı bu dedikodu yapmak isteyenlere vermeyiz. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyiz. Dosyalarımızda kaç tane emekli varsa."

"BUNUN ALTI OLMAYACAK"

Müezzinoğlu, her emeklinin mutlaka promosyon alacağını aktararak, "Şayet farklı bankalar, şu anda verdiğimiz rakamların üzerinde bir rakam vermeyi de önerirlerse, emeklimizin o tercihi de var. Dolayısıyla zaman zaman medya... Biz 4 aydır bu çalışmaları yaparken rakamları 600, 800, 900 gibi bir maaş gibi söyleyenler oldu. Bunun gibi fırsatları kim yakalıyorsa o bankalara gitsin ve o bankalardan o rakamları alsın. Bu bir tabandır. Bunun altında olmayacak. Bu rakamı kabul eden tüm emeklilerimize Bankalar Birliği'nin üyesi bankalarımız bu rakamları verecek." diye konuştu.