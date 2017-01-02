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- hattında yüzde 25

DHA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 11:52 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 11:56
Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirim
Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirim

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de - ücretlerinde yüzde 25 yaptı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de - ücretlerinde yüzde 25 yaptı. Körfezde, arasında arabalı vapur seferleri yapan İDO da taşıma ücretlerine yüzde 25 indirim yaptığını yazılı açıklama ile duyurdu.

İndirimle otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira oldu. Gidiş-dönüş bileti tercih edilirse ücret 80 lira olacak.

İzmit Körfezi'nin karayolu geçişini sağlayan Osmangazi Köprüsü ücretleri de 1 Ocak'tan itibaren 89 liradan 65,65 liraya düşürülmüştü.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Eskihisar-Topçular hattında araç tiplerine göre yeni fiyatlar şöyle:

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