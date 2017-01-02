Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirim

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerinde yüzde 25 indirim yaptı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerinde yüzde 25 indirim yaptı. Körfezde, Eskihisar-Topçular arasında arabalı vapur seferleri yapan İDO da taşıma ücretlerine yüzde 25 indirim yaptığını yazılı açıklama ile duyurdu.

İndirimle otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira oldu. Gidiş-dönüş bileti tercih edilirse ücret 80 lira olacak.

İzmit Körfezi'nin karayolu geçişini sağlayan Osmangazi Köprüsü ücretleri de 1 Ocak'tan itibaren 89 liradan 65,65 liraya düşürülmüştü.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Eskihisar-Topçular hattında araç tiplerine göre yeni fiyatlar şöyle: