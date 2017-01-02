Forex’i bilmiyorsanız uzak durun

2015’te Forex piyasasındaki 100 yatırımcıdan 80’inin, 2016’da ise 62’sinin zarar ettiğini ifade eden SPK yetkilileri, yatırımcılar için ‘profesyonel değillerse piyasaya girmek çok riskli” uyarısında bulundu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Bora Oruç ve SPK Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Ali İhsan Güngör, Forex piyasasında oluşan mağduriyetlerle ilgili Meclis Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyona bilgi verdi. Forex piyasasına ilişkin 2011 yılına kadar Türkiye'de herhangi bir düzenlemenin olmadığı, piyasadaki işlemlerin 'merdiven altı' diye tabir edilen kurumlarca yapıldığını bildiren Güngör, şikâyetler üzerine 25 Şubat 2011 tarihinde piyasadaki işlemleri düzenleme yetkisinin SPK'ya verildiğini belirtti.

GÜNLÜK İŞLEM 15 MİLYAR $

Güngör, güncel veriler itibarıyla Forex piyasasında günlük ortalama işlem hacminin 15 milyar dolar olduğunu belirtirken yatırımcı sayısının 157 bin 400, teminatı olup işlem yapan aktif yatırımcı sayısının 53 bin 200, açık hesap sayısının da 212 bin civarında olduğunu bildirdi. 2016 Aralık ayı itibarıyla faaliyette olan aracı kurum sayısının 71 olduğunu, bunlardan 48'inin Forex işlemi yaptığını kaydeden Güngör, 2015 yılında Forex piyasasındaki 100 yatırımcıdan 80'inin zarar ettiğini, 2016 yılında bu rakamın 62 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

129 FOREX ŞİKAYETİ

Güngör, ağustostan bu yana SPK'ya iletilen Forex şikâyeti sayısının 129 olduğunu, bunlardan 6'sında müşteri ile aracı kurum arasında uzlaşma sağlandığını bildirdi. 2016 yılı içerisinde aracı kurumlara mevzuata aykırılıklardan 61 ayrı savunma talebi gönderildiğini ve 16 aracı kurum hakkında 41 adet idari para cezası kesildiğini belirten Güngör, bunlardan 15'inin Forex reklamlarıyla ilgili olduğunu olduğunu belirtti. Güngör aracılık gelirleri içerisindeki Forex payıyla ilgili ise "Aracılık gelirleri içerisinde geçtiğimiz yıl hisse senedi piyasasından elde edilen gelirler 541 milyon lira, aracı kurumların Forex'ten elde ettiği gelirler 599 milyon lira. Dolayısıyla, aracı kurumların Forex'ten kazançları hisse senetleri piyasasını geçmiş durumda" bilgisini verdi. Güngör, Aralık 2016 itibarıyla aracı kurumlarda çalışan personel sayısı 6 bin 502 olduğunu, bunlardan 2 bin 500'ünün Forex işlemlerinde istihdam edildiğini kaydetti. Güngör "Profesyonel değilseniz ve bire 100 kaldıraçla hareket ediyorsanız piyasaya girmek hakikaten çok riskli" dedi.