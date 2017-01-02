İş dünyasından teröre lanet

39 kişinin ölümü ve onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Reina terör eylemine, iş dünyasından kınama mesajları ve birlik çağrısı geldi

2017'nin ilk saatlerinde Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin ölümü ve onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı terör eylemine iş dünyasından da tepki yağdı. Saldırının Türkiye'deki birlik, beraberlik ve kardeşliği bozamayacağına vurgu yapan iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanları, "Karanlık güçlerin kirli oyunlarına asla müsaade etmeyeceğiz. 80 milyonun kenetlenmesiyle her kötülüğün üstesinden geleceğiz. Türkiye'nin huzurunu, birliğini bozamayacaklar" mesajlarını ilettiler.



TÜSİAD

HESAP SORACAK GÜÇTEYİZ

"Ülkemiz bu saldırıları karşılayacak güce, terörü yapanlardan hesap soracak beceriye sahiptir. Türk özel sektörü olarak terörizmle mücadeleye tüm yüreğimizle destek veriyoruz."



Mehmet Büyükekşi / Türkiye İhracatçılar Mec. Başkanı

HUZURUMUZU BOZAMAYACA KLAR

"İstanbul'da yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde meydana gelen vahşi terör saldırısını lanetliyoruz. Sapkın ruhlu saldırganların nafile eylemleri Türkiye'nin huzurunu bozamayacak. Türkiye, bu belaya karşı mücadelesini yalnız da olsa sonuna kadar sürdürecektir."



Rıfat Hisarcıklıoğlu / TOBB Başkanı

İNSANLIK SUÇU VE VAHŞET

"Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın düşmanıdır. Kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, masum canların kalbine sıkılan bu kurşunlar, tarihin en kara sayfalarında insanlık suçu olarak okunacaktır. Hiçbir inancın, hiçbir siyasetin ve amacın kabul edemeyeceği bu cinayetler, vahşettir."



Nail Olpak / MÜSİAD Başkanı

TERÖRÜN GELECEĞİ YOK

"Terörün dili, dini, ırkı ve mazereti yok. Mekanı da yok. Aynı zamanda inanıyoruz ki, terörün geleceği de yok ve olmayacak. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.



Bendevi Palandöken / TESK Başkanı

BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR

"Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozamayacak. Terör nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun er veya geç bu yapılan vahşetlerin hesabını vereceklerdir. Teröre karşı tüm dünya ülke ve liderleri ellerini taşın altına koymalıdır."



Erkan Güral / TÜGİK Başkanı

KORKMUYORUZ, YILMAYACAĞIZ

"Milletimizi bölmeyi ve yılgınlığa sürüklemeyi amaçlayan bu insanlık dışı katliama yanıtımız, birliğimizi güçlendirmek ve teröre karşı dimdik ayakta durmak olacaktır. Korkmuyoruz, yılmayacağız, devletimiz ile el ele terörü yeneceğiz."



İbrahim Çağlar / İstanbul Ticaret Odası Başkanı

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

"2017'nin ilk saatlerinde daima lanetlediğimiz terör bir kez daha yüzünü gösterdi. 39 canımıza kıyıldı. Artık sözün bittiği yerdeyiz."



Erdal Bahçıvan / İstanbul Sanayi Odası Başkanı

TERÖRÜ KENETLENEREK ATLATIRIZ

"Terörün, barış ve kardeşliğimizi bozmasına; geleceğimize olan inancımızı sarsmasına asla izin vermemeliyiz. Bu zor günleri birbirimize kenetlenerek ve yardımlaşacak atlatabiliriz. Ancak bu şekilde insanlık düşmanlarının önünde durabiliriz."



İbrahim Burkay / Bursa Tic. San. Odası Başkanı

KİRLİ OYUNLARA MÜSAADE YOK

"Türkiye'de kaos oluşturma peşindeki terör odakları ve onların destekçilerine karşı devletimiz ve milletimiz yine gereken cevabı verecektir. Karanlık güçlerin kirli oyunlarına asla müsaade etmeyeceğiz."



İsmail Gülle / İst. Teks. Ham. İhr. Bir. Başkanı

BİRDEN FAZLA DÜŞMAN VAR

"Geleceğe dair umutlarımızı karartmaya çalışan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacak. Birden fazla düşmanla birçok cephedeki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. 80 milyonun kenetlenmesiyle her türlü kötülüğün üstesinden geleceğiz."



Mustafa Koca / ASKON Başkanı

ALÇAK BİR SALDIRI

"Bu katliam ülkemiz üzerinde oynanan senaryonun büyük bir parçasıdır. Ülkemizi bir terör ülkesi olarak göstermek, milletimizi birbirine düşürmek, istikrarsız bir Türkiye yaratmak için gerçekleştirilen alçak bir saldırıdır."



DEİK

ÜLKEYİ KİMSEYE YEDİRMEYİZ

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, biriz, birlikteyiz ve ülkemize yapılan tüm saldırılara karşı tek vücuduz; ülkemizi de kimseye yedirmeyiz."