ABD sanayi sektörü 2 yılın en hızlı genişlemesini gösterdi

ABD'de ISM İmalat Sanayi Endeksi aralık ayında 54,7’ye yükselerek, sanayi sektörünün 2 yılın en hızlı büyümesini kaydettiğini gösterdi.

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) raporuna göre, ISM İmalat Sanayi Endeksi, aralıkta önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 54,7 oldu. Son 4 aydır üst üste yükselen ISM İmalat Sanayi Endeksi böylece iki yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, endekse yönelik piyasa beklentisi ise 53,7 seviyesindeydi.

ISM raporunda, ayrıca Yeni Siparişler Endeksinin aralıkta 60,2'ye çıkarak 2016'nın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, ABD'de yine bugün açıklanan aralık ayı PMI İmalat Sanayi Endeksi de 54,3 ile beklentinin hafif üstünde gerçekleşti. Endekslerin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Analistler, ISM ve PMI imalat sanayi endekslerinin beklentileri geride bırakarak güçlü eğilimlerine devam etmesinin, sanayi sektörünün direnç kazandığı şeklinde değerlendiriyor. Bununla birlikte, dolardaki güçlenmenin devam etmesinin ülkedeki sanayi faaaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.