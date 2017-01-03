Kahramanmaraş'a bölgenin en büyük hayvan borsası yapılıyor

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yapımı devam eden canlı hayvan borsasının, bölgenin en büyüğü olacağını söyledi.

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin arka tarafından 23 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan canlı hayvan borsası inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Erkoç, borsasının 6 bin metrekaresinin kapalı alandan oluşacağını söyledi.



Borsasının büyüklüğü ve kapasitesi bakımından da hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacağını ifade eden Erkoç, "Canlı Hayvan Borsamızın içerisinde, 500 büyükbaş hayvan, bin 500 küçükbaş kapasiteli hayvan barındırma yerleri, küçükbaş teşhir padokları bulunan ikişer katlı sosyal tesis ve idari binanın yanı sıra, kantar odası, gübre deposu, su deposu , kuyusu ve nizamiye binası alanlarını da barındıracak. Şu anda gayrı sıhhi ortamda yapılan hayvan satışları buranın hizmete girmesinin ardından daha sıhhi ortamda yapılabilecek. Kahramanmaraş'ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



4 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK



Yapımı devam eden ve 2017 Haziran ayında tamamlanması planlanan canlı hayvan borsası, şehir merkezindeki hayvan satışının daha sıhhi, düzenli, şehir yaşamına karışmadan inşa ediliyor. Projesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen canlı hayvan borsasının 4 milyon liraya mal olacağı bildirildi.