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Borsa İstanbul'dan indirim

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 09:48
Borsa İstanbul'dan indirim
Borsa İstanbul'dan indirim

Borsa İstanbul, veri ücretlerinde yüzde 50’ye varan indirim yapma kararı aldı.

Borsa İstanbul yönetimi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Veri Dağıtım Sözleşmesi (VDS) çerçevesinde dağıtımı yapılan eşanlı Düzey 1 verilerinin 6 TL'lik yurt içi kullanıcı ücretlerinde uygulanan %40 indirim oranının %70'e çıkarılması suretiyle, yurt içi kullanıcı ücretinin 3,6 TL'den 1,8 TL'ye düşürülmesine karar verildi.

Yeni indirim oranı 1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup yıl sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

Düzey 1 verilerinde yapılacak indirimin dışında, eşanlı Düzey 2 verileri için uygulanmakta olan 48 TL'lik yurtiçi kullanıcı ücretinde de indirim yapılarak 2017 sonuna kadar 45 TL olarak uygulanması planlanmaktadır. Düzey 2 kullanıcı ücreti için planlanan indirimin ilgili çalışmaların tamamlanması ardından devreye alınması planlanmakta olup bu konuda ayrıca duyuru yapılacak.

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