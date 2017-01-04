Cumhurbaşkanı Erdoğan bankaları uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara dolar bozdurma; bankalara da faiz indirme çağrısını yineledi. Erdoğan, yatırımların sürdürülmesi gerektiğini 2017'nin parlak bir yıl haline dönüşebileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca "Başta kamu bankaları, bir numara TCMB olmak üzere faiz oranlarını aşağı çekmek gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de muhtarlara seslendi. Erdoğan, burada vatandaşlara dolar bozdurma; bankalara da faiz indirme çağrısını yineledi. Erdoğan, yatırımların sürdürülmesi gerektiğini 2017'nin parlak bir yıl haline dönüşebileceğini söyledi.

"2013'ten beri arka arkaya yaşadığımız saldırılar nedeniyle ekonomimizin dinamiklerinde bir yorgunluk ortaya çıktığı görülüyor" diyen Erdoğan, "Irak ile kesintiye uğramış diplomatik ilişkilerde adım atacağız. İhracatımız yeniden toparlanmaya başladı. Okların yeniden yükselişi işaret ettiği bir döneme girdik. Bu sezondan itibaren turizmde yeniden yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Hiçbir kriz sürdürülebilir değildir. Ülkemize yönelik saldırılar da ilanihaye sürecek değildir" ifadelerini kullandı.

DOLAR ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Döviz kurundaki artışın yarattığı sıkıntıdan tüm piyasanın etkilendiğini söyleyen Erdoğan, "Kur üzerindeki spekülasyonların amacı da budur, kurun seviyesi ekonominin gerçeklerine uygun değildir. İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil, döviz satılacak günlerdir" diye konuştu.

'FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRÜN'

Erdoğan, "Bizim dayanma gücümüzü bir süredir sınıyorlar, mücadele gücümüzün ve inancımızın çok yüksek olduğunu, birlik ve beraberliğimizin kolay kolay bozulmayacağını gördüler. Bu birlik ve beraberlik onların bütün hesaplarını bozdu" dedi ve ekledi: "Tüm vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum, elinizdeki tüm imkanları harekete geçirin, üretin, alın, satın yatırım yapın, piyasayı hareketlendirin. Kamu bankaları başta olmak üzere söylüyorum, lütfen faiz oranlarını düşürün. Üretim olursa bu sıkıntılı süreç başarıyla atlatılacaktır. (Bankalara) çok kazanıyorsun biraz az kazan, on kazanma beş kazan. Yatırımcılar da bu şekilde yatırımlarını genişletsin ve istihdam sağlasın"

'İŞSİZLİK TEK HANEYE DÜŞMELİ'

İşsizliğe fırsat verilmemesi gerektiğini ve işsizlik oranının süratle tek haneye çekilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, faiz çağrısını yineleyerek,"Başta kamu bankalarımız olmak üzere, tabi bir numara TCMB olmak üzere bu çalışmayı yaparak, bunu aşağı çekmemiz gerekiyor" dedi.

'SORUN PARA YOKLUĞU DEĞİL'

Erdoğan, "Sorun paranın yokluğu değil, paranın stabil hala gelmesidir. Herkes parayı piyasaya sürdüğü zaman sorun ortadan kalkacaktır. Gelin ülkemiz, vatanımız, milletimiz için hep birlikte harekete geçelim, işimize dört elle sarılalım, yapacağımız yatırım varsa yapalım. Bunları yaptığımızda 2017'nin çok parlak bir yıl haline dönüştüğünü göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 33. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu