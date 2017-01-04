Emekliye enflasyon zammı %4.73

Banka promosyonu çözüme kavuşan emekliler bu ay yüzde 4.73 enflasyon zammını da alacak. Memurlara ise yüzde 3 zam yapılacak. Zamlı maaşlar 15 Ocak’ta

Hükümet, emeklilerin yaşam koşullarını düzeltmek için attığı adımları geçen hafta promosyon müjdesiyle taçlandırırken, beklentilerin üzerinde gelen aralık ayı enflasyonu sonrasında maaşlar da bu ay zamlı ödenecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1.64 arttı. Kasımda yüzde 7 olan yıllık enflasyon ise yüzde 8.53'e çıktı. Yıllık enflasyon 2015'teki yüzde 8.81'e göre 0.28 puan geriledi.



OCAK MAAŞINA YANSIYACAK

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 11.5 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklisinin de maaşı ocak ayında zamlı yatacak. Emekliler her yıl ocakhaziran ve temmuz-aralık dönemlerinde TÜFE'ye göre zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu olan yüzde 4.73 zamlı alacak. Emekli Sandığı emeklilerinin aylığı ise yüzde 3 zamlanacak. Bu arada, memur emeklileri de maaşlarını toplu sözleşme gereği yüzde 3 zamlı alacak. Hükümet geçen hafta emeklilerin merakla beklediği banka promosyonu düğümünü çözerek 11.5 milyon emekliye yaklaşık 5 milyar liralık ek gelir sağlamıştı.







MEMURA YÜZDE 3 ZAM YAPILACAK

Geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı çıkmayan memurların ise maaş katsayıları, yüzde 3'lük ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi. Memur maaş katsayısının artmasının ardından aile ve çocuk yardımı da almak kaydıyla müsteşar maaşı, 9 bin 498 liradan 9 bin 787 liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 8 bin 589 liraya çıktı.



ÖĞRETMENE EN AZ 3.106 TL

12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan hizmetlinin 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 601 liraya yükseldi. 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin 3 bin 7 lira olan maaşı 3 bin 106 liraya çıktı. Kamu İktisadi Teşebbüsü'nde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 5 bin 257 liraya yükseldi. Devlet memurları ve sözleşmeliler, zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak.