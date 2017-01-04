İlkokul mezunu KPSS şartsız bekçi alımları başladı!

Şırnak Valiliği bekçi alım ilanları yayınladı. KPSS şartı olmaksızın en az ilkokul mezunu bekçi alınacak

Şırnak Valiliği'ne ve Kaymakamlıklarına çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ilana çıkıldı. İlana, en az ilkokul mezunu, askerlik görevini yapmış kişiler başvurabilirler. İlana dair diğer detaylar şöyle:

ALINACAK PERSONEL:



* Çarşı ve Mahalle Bekçisi

BAŞVURU İÇİN GEREKEN GENEL ŞARTLAR:



* Türk vatandaşı olmak

* İlkokulu bitirmiş olmak

* Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak

* Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak

* Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'nci maddesindeki şartları taşımak

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER:



* T.C. kimlik numarası beyanı

* Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kuramca tasdikli örneği

* Askerlik durum beyanı

* 4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf

* Adli sicil beyanı

* Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyan

Son başvuru tarihi



Başvurular 06 Ocak 2017 tarihinde son bulacak. Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Valilik ve Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar.