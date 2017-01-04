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Oğuzhan Aslıtürk gözaltına alındı

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 15:14
İşadamı Oğuzhan Aslıtürk gözaltına alındı
İşadamı Oğuzhan Aslıtürk gözaltına alındı

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasınında müdür olarak görev yapan Orhan Aslıtürk gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasınında müdür olarak görev yapan Aslıtürk'ü gözaltına aldı.

"Dolandırıcılık ve tehdit" iddiasıyla verilen yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenilen Aslıtürk, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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