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ya alınacak in dağılımı açıklandı

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 16:41 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 16:42
Kamuya alınacak 60 bin personelin dağılımı açıklandı
Kamuya alınacak 60 bin personelin dağılımı açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında ya alınacak sözleşmeli in detaylarını açıkladı. İşte o ayrıntılar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ya alınacak sözleşmeli in bakanlıklara göre dağılımını açıkladı.

YARISI MEB'TE

Bakan Müezzinoğlu, 60 bin sözleşmeli personel alımının yarısının Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldığını, MEB'e alımların sadece sözleşmeli değil kadrolu olarak da yapılacağını ifade etti.

Bakan Müezzinoğlu, 60 bin sözleşmeli personel alımında, geriye kalan kadroların ise İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımında kullanılacağı ifadelerine yer verdi.

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