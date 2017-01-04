Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı zirvede

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu yılın sonunda ihracatın 155 milyar dolara yükselmesini öngördüklerini belirterek, Orta Vadeli Plan (OVP) hedefi olan 153.3 milyar doları geride bırakacaklarına inandıklarını söyledi. İhracatın dünya ticaretinden aldığı payın, 2015'te yüzde 0.87 iken, geçen yıl 0.89'a çıkarak rekor kırdığına dikkat çeken Büyükekşi, "En önemli ticari partnerimiz AB'nin ithalatındaki payımız yüzde 1.28'e ulaşarak yine rekor kırdı. 2015 yılında bu pay yüzde 1.21 olmuştu. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ithalatından aldığımız pay 2015'te yüzde 0.28 iken, geçen yıl yüzde 0.29'a çıktı" dedi.



1.5 MİLYARI PARİTEDEN

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katıldığı toplantıda 2016 ihracat rakamlarını açıklayan Büyükekşi, ihracatta 2016 yılındaki parite kaynaklı kaybın 1.5 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, fiyatlardaki gerilemeden kaynaklanan kaybın ise 3.5 milyar dolar olduğunu kaydetti. Büyükekşi, "2016 yılında 8.7 milyar dolar kayıp yaşadık. Bütün bunlar olmasaydı, 2016 ihracatımız yüzde 5 artarak 150.8 milyar dolar olacaktı. Aslında buna daralma bile denmez, sadece yüzde 8 daralma yaşadık" dedi. Büyükekşi, Rusya'nın ihracatının yüzde 22, İngiltere'nin yüzde 12.4, Çin'in 7.4, ABD'nin 4.6 ve AB'nin de yüzde 4 gerilemesi göz önüne alındığında, Türkiye'nin ihracatının azaldığını söylemenin matematiğe hakaret olacağını dile getirdi.







EXİMBANK'TAN 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 71.8'le tarihi seviyeye çıktığını vurgulayarak, "İhracat 2016'da miktar bazında yüzde 3 arttı" dedi. Eximbank'ın kredi sağlarken elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Zeybekci, bankanın yıllık 100 milyar dolarlık finansman sağlamasını hedeflediklerini söyledi. e-Ticaret'e yönelik yeni bir eylem planının hayata geçirileceğine işaret eden Zeybekci, "Bu eylem planını hazırladık ve Yüksek Planlama Kurulu'na gönderdik" diye konuştu.