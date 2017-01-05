Keçiören Metro Hattı bugün açılıyor!

Yapımı 12 yıl sürdüğü için sosyal medyada gençlerin "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" esprisine neden olan Keçiören Metrosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılacak

9 bin 220 metre uzunluğunda olan ve 9 istasyonu içeren hat ile Ankaralılar Şehitler İstasyonu'ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) kadar 9 istasyon kesintisiz gidebilecek, AKM'de de Yenimahalle'den gelen raylı sistemle entegre olacak şekilde Kızılay'a kadar taşınacak.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AKM'den Kızılay'a kadar olan bağlantının da kesintisiz halde yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Arslan "Onun da ihalesini hemen bu sene başında yapıyoruz. İhale sürecinden sonra 1-1,5 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. 2018 sonunda burayı AKM'den Kızılay'a bağlamış olmamız gerekiyor. Bununla ilgili yapılması gereken her şeyi yapıyoruz" dedi.

Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.

1,5 SAATLİK YOK 16 DAKİKA OLUYOR

AKM ile Keçiören arasındaki Keçiören Metrosu hattının, araçlar dahil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğu belirtiliyor. Toplam uzunluğu 9,2 kilometre olan hat hizmete girip tam kapasite çalıştığında Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde yaklaşık 800 bin, saatte ise 50 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Metro trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indirecek. Vakit ve yakıttan tasarruf sağlayacak hat milli ekonomiye katkı da sağlanacak.

İŞTE KEÇİÖREN METROSU'NUN YAPIM SÜRECİ

Yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2004'te başlanan Keçiören Metrosu, 7 Mayıs 2011'de ODTÜ Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen törenle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmişti.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Binali Yıldırım, Başbakanlık görevini devraldıktan sonra inşaatının uzun sürmesine göndermede bulunularak, gençler arasında "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" ifadeleriyle mizah konusu olan metroya ilişkin, "Üzgünüm, bu arzuyu yerine getiremeyeceğiz. Bu sene sonu inşallah Ulaştırma Bakanımız ve ekibi Keçiören Metrosu'nu da açmış olacak" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.