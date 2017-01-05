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a ‘aile’ farkı

  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 09:41 Güncelleme Tarihi: 5.1.2017 09:47
Memura ‘aile’ farkı
Memura ‘aile’ farkı

lar ve sözleşmeliler lı maaşlarını ayın 15’inde alacak. Maaşla birlikte leri de arttı

Milyonlarca lı maaş için gün sayıyor. Zam oranı ve yeni maaşlar önceki gün belli oldu, ayın 15'inde de memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memurların Ocak zammı, toplu sözleşmede 'yüzde 3 zam + oluşursa enflasyon farkı' şeklinde belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için fark oluşmadı.

ÖDENEKLER ARTIYOR

Temel maaşlar ile birlikte ödeneği de Ocak'ta arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 2016 yılı ikinci yarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira oldu. Aile yardımı ödeneği, 2017'nin ilk yarısında 0-6 yaş grubu çocuklar için 48.03 lira, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 24.01 lira olacak.

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