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Terörden aranan araçlara ‘entegre’ çözüm geliyor

ERKAM ÇOBAN
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017
Terörden aranan araçlara ‘entegre’ çözüm geliyor
Terörden aranan araçlara ‘entegre’ çözüm geliyor

Çalıntı araçlarla yapılan nın önlenmesi ve daha kısa sürede yakalanmasına yönelik çalışmada sona gelindi. 'ler, Elektronik Denetleme Sistemi (), otoban geçiş-çıkışlarındaki ve HGS'ler, belediyelerin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki kameralarla jandarma ve emniyetin plaka tanıma sistemi arasında entegrasyon sağlanacak. Akaryakıt istasyonlarının plaka kayıt sistemiyle AVM'lerdeki güvenlik kameralarına yerleştirilecek plaka okuma da bu havuza eklenecek. Oluşturulan entegre sistem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullandığı PolNet bilgisayar sisteminden takip edilecek.

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