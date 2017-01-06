380 işadamına FETÖ gözaltısı

FETÖ’ye finansman sağladıkları ve himmet topladıkları iddiasıyla 380 işadamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 110’unun yurtdışında olduğu tespit edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansmanına yönelik soruşturma ve operasyonlar yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Dün sabah örgütün iş dünyası ayağına geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye himmet topladığı ve finansman sağladığı iddiasıyla 380 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi.



110 KİŞİ YURTDIŞINA KAÇTI

Sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararları doğrultusunda şüphelilerin ikâmet ve ofislerinde arama işlemi gerçekleştirdi. 35 ilde gerçekleştirilen dev operasyon kapsamında 110 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi.

"DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP-C... BİRBİRLERİNDEN FARKLARI YOK"

SAMANYOLU BÜNYESİNDE

FETÖ üyeliği ve terör örgütüne finansman sağlamakla suçlanan şüphelilerin Samanyolu TV bünyesindeki Dünya Pazarlama isimli FETÖ'cü şirket bünyesinde örgüte finansman sağladıkları ileri sürüldü. Söz konusu kişilerin örgüte himmet topladıkları ve yurtdışından yasadışı şekilde getirilen ürünlerin pazarlaması sonucu elde edilen yüksek geliri örgüte aktardıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerine ilerleyen günlerde başlanacağı öğrenildi.