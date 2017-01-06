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' Programı' sözleşmesinde 181 milyon liralık imza

AA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 15:56
'ATAK Programı' sözleşmesinde 181 milyon liralık imza
'ATAK Programı' sözleşmesinde 181 milyon liralık imza

ile arasında ' Programı' kapsamında 181 milyon lira tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.

'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile arasında ' Programı' sözleşmesi kapsamında toplam bedeli 181 milyon lira (50 milyon 393 bin 633 dolar) tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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