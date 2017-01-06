Doğan Holding’e 2. FETÖ dalgası

Doğan Holding’in çeşitli davalarını lehine sonuçlandırmak için FETÖ’cü avukatlar ile işbirliği kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ve holdingin eski CEO’su Yahya Üzdiyen gözaltına alındı

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklandığı FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Doğan Holding'in eski CEO'su Yahya Üzdiyen ve Baş Hukuk Müşaviri avukat Erem Turgut Yücel gözaltına alındı. Soruşturmayı devralan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın talimatı ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı üzerine polis, sabah saatlerinde Doğan Holding'in Üsküdar'daki binasında arama yaptı.

"DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP-C... BİRBİRLERİNDEN FARKLARI YOK"



VERGİ DAVALARINDA İŞBİRLİĞİ

Doğan Holding'in çeşitli davalarını lehine sonuçlandırabilmek için FETÖ'cü avukatlar ile işbirliği yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan yeni deliller ve ifadeler üzerine holding binasında arama çalışması başlatan İstanbul Başsavcılığı, "Holdinge kesilen vergi cezalarının FETÖ ile işbirliği yaparak halledilmesi" suçlaması çerçevesinde Erem Turgut Yücel'in odasını aradı. Yücel'in evinde bulunan 1 adet telefon, cep telefonuna takılı çift SIM kart, 1 adet hard disk, 2 adet CD, 1'er adet silah ve şarjör, 5 adet fişek malzemesine el konuldu. Yücel'in holdingdeki odasında gerçekleştirilen aramada ise 8 adet flash bellek, 3 adet sabit hard disk, 2 adet telefon, 1 adet disket ve 25 CD incelenmek üzere alındı.