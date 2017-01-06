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kontenjanı 80 bin kişiye çıkarıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 13:12 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 13:18
Hac kontenjanı 80 bin kişiye çıkarıldı
Hac kontenjanı 80 bin kişiye çıkarıldı

Geçen yıl 59 bin 200 olan ı adayı kontenjanı, 2017 Yılı Hac Protokolü sebebiyle 80 bine çıkarıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve beraberindekiler, Suudi Arabistan ve Umre Bakanı Dr. Muhammed bin Salih bin Tahir Benten ve bakanlık yetkilileri ile 2017 hac dönemiyle ilgili yapılacaklar konusunda bir araya geldi. Görüşmede, Görmez ve Suudi Bakan Dr. Benten, 2017 Yılı Hac Protokolü'nü imzaladı.

Toplantıda 2016'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Görmez, 2017 yılı hac dönemiyle ilgili görüşlerini aktararak Dr. Benten'den bazı taleplerde bulundu. Dr. Benten de Türk Hac organizasyonunun örnek bir organizasyon olduğunu belirterek Görmez'in taleplerini olumlu karşıladı.

Görmez, heyetler arası gerçekleşen toplantıda, Türkiye'nin nüfusunun 80 milyon olduğunu, Türkiye'ye tanınan kontenjanın binde 1 kota uygulamasına göre güncellenmesini gerektiğini gündeme getirdi. Suudi yetkililer, Görmez'in talebi üzerine geçen yıl 59 bin 200 olan hacı adayı kontenjanı, 80 bine çıkarıldı.

KADIN HACILARIN SIKINTILARI DEĞERLENDİRİLDİ

Görmez toplantıda, kadın hacıların Mekke ve Medine'de yaşadığı sıkıntıları da aktararak Mescidi Nebevi'de ziyaret sırasında kadın hacıların uzun süre bekletildiğini söyledi ve bu uygulamanın kaldırılmasını istedi.

Geçen yıl Mekke ve Medine'de, Türkiye'den ve Avrupa'dan gelen için 2 adet Diyanet Hastanesi kurulduğunu hatırlatan Görmez, bu yıl bu hastanelerde Türk hacılarla birlikte Orta Asya ve Balkan ülkelerinden gelen hacı adaylarına da hizmet vereceklerini bildirdi.

RAPOR SUNULDU

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac farizasını yerine getirmek isteyenlerin rahatlıkla ibadetlerini yapabilmeleri için Suudi yetkililere rapor sundu. Toplantıda, ulaşımdan sağlığa, konaklamadan hacı adaylarının pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesine kadar pek çok konuda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Öte yandan Suudi Arabistan yetkilileri de Mekke'de kutsal mekanlardaki genişletme çalışmalarında sona yaklaşılması ve bazı bölgelerde çalışmaların tamamen bitmesi nedeniyle bu yıl hac kotasının yükseltildiği bilgisini verdi.

KURA 23 ŞUBAT'TA

2017 hac müracaatları ön kayıt işlemleri bugün sona erecek. Önceki yıllarda kayıt yaptıran vatandaşların kayıt yenileme işlemleri ise 9-31 Ocak 2017'de yapılacak. Bu işlemlerin ardından Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 23 Şubat'ta yapılacak kura ile 80 bin hacı adayı belirlenecek.

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