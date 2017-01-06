İş dünyası halka başkanlığı anlatacak

İş dünyası Cumhurbaşkanlığı sisteminin halka doğru anlatılması için destek olacak. TESK sokak sokak gezip halkı bilgilendirecek. Ticaret odaları da ortak hareket zemini arayacak

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı sisteminin her yönüyle anlatıldığı bilgilendirme kılavuzunu hazırlarken, iş dünyası da halkın ve sivil toplum örgütlerinin doğru bilgilendirmesi için harekete geçiyor. Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyet referandum sürecine destek sözü verdi.



SOKAK SOKAK ANLATACAĞIZ

Palandöken, "Sokak sokak gezip halka anlatacağız. Bu sistemin tek adamlık olmadığının vatandaşa iyi bir şekilde anlatılması gerekiyor" diye konuştu. Palandöken, sistemin gerekliliğini anlatırken, "Ülkedeki belirsizlikler ortadan kalkacak. İleriye yönelik güçlü bir sinyal verilmiş olacak. Bu da olumlu bir enerji yaratacak, yapısal reformların önü açılmış olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye daha da güçlenecek" dedi. İş dünyası da Cumhurbaşkanlığı sistemine destek veriyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu ay içinde sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sistemin kazanımlarını anlatacak, ortak hareket zemini hazırlayacak.



İTO ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İTO geçtiğimiz günlerde sistemin iş dünyasına yansımasına yönelik bir bildiri yayımlamıştı. "Rejimi değil, sistemi tartışıyoruz" başlıklı bildirinin ardından şimdi de sektör temsilcilerinden oluşun sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek ortak hareket zemini için çalışmalara başladı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada var olabilmesi için güçlü liderlere ihtiyaç olduğunu ifade ederken, iyi denetlenmiş bir Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkenin işleyişini hızlandıracağını söyledi.



18 MADDELİK KILAVUZ

AK Parti de, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan 18 maddelik bilgilendirme kılavuzu hazırlayarak milletvekillerine gönderdi. Kılavuzda, üniter yapının korunduğuna vurgu yapılarak, Türkiye'ye özgü bir hükümet sistemi olacağına dikkat çekiliyor. Fiili durum eleştirilerinin haksız ve dayanıksız olduğu belirtilerek, Cumhurbaşkanı'nın anayasada var olan yetkilerini kullandığı anımsatıldı.