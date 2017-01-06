Keçiören Metrosu 10 gün ücretsiz

13 yılda hizmete açılan Keçiören Metrosu, 15 Ocak’a kadar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem geç, hem de güç olan bu projenin bitirilmiş olması sevindirici” dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 13 yıl önce yapımına başladığı, daha sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın devreye girmesiyle tamamlanan 9 bin 220 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun hizmete girmesini sevinçle karşıladığını belirterek, "Yaklaşık 11 yıl Keçiören'de ikamet etmiş bir kardeşiniz olarak metronun inşası süresince yaşadığınız sıkıntıları gayet yakından biliyorum. Ben de tüm Keçiörenli kardeşlerimden, komşularımdan özellikle haklarını helal etmelerini istiyorum" dedi. Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun 15 Ocak'a kadar ücretsiz hizmet vereceği müjdesini verdi.



1 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

1 milyar lira yatırım bedeli olan 9 bin 220 metre uzunluğa, 9 istasyona sahip bu metroyla Keçiören'deki trafik sıkıntısının önemli ölçüde çözüme kavuşacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem biraz geç, hem de biraz güç olan bu projenin nihayet bitirilmiş olmasını en az sizler kadar sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Bu projenin tamamlayıcısı niteliğindeki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)- Gar-Kızılay hattının da ihalesi ve inşasını en kısa sürede sonuçlandırılmasını temenni ediyorum. Esenboğa Havalimanı istikâmetine yapılacak banliyö hattının Kuyubaşı'na bağlantısının tesisiyle Keçiören'in ulaşım sorunu ortadan kalkmış olacak" dedi. Metronun 15 Ocak'a kadar ücretsiz hizmet vereceği müjdesini veren Erdoğan, fiyatın da 2.5 TL olacağını kaydetti.



HİZMET AŞKIMIZ BİTMEYECEK

Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, söz konusu metronun biraz uzun sürdüğüne vurgu yaparak, "Başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu. Gençler, 'Aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, hiç bitmesin' diyordu. Bu hattın hizmete girmesiyle birlikte raylı sistem Ankara'da 65 kilometreye, istasyon sayısı da 54'e yükseliyor. Keçiören Metrosu bitti ama milleti hizmet aşkımız asla bitmeyecek" diye konuştu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, "Hemen ilk işimiz, bu yılın ilk çeyreğinde AKM'den Kızılay'a 3.5 kilometrelik bölümün ihalesini yapıp 2 sene içinde orayı da bitirip Keçiörenlilerin kesintisiz bir şeklide Kızılay'a gitmesini sağlamak" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise metronun trafiği rahatlatacağını kaydetti.