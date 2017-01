Berat Albayrak: Yeraltı kablolarını kesmişler

Enerji Bakanı Albayrak, “Yeraltı kablolarını kestiler. Ayrıca tarihte ilk defa 7 ana hat aynı anda koptu” dedi. Albayrak, ABD merkezli bir kaynak üzerinden yoğun siber saldırı gerçekleştiğini ve püskürtüldüğünü söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik hatlarına saldırılara ilişkin gözaltına alınan kişiler olduğunu belirterek, "Yeraltı kablolarının kesilmesinin yanı sıra, farklı eylemler de var" dedi. Son dönemde artan ihbarlar sonrasında özellikle trafo ve tevzi merkezlerine ilişkin tedbirlerin artırıldığına dikkat çeken Albayrak, "En son önceki gün ABD merkezli bir kaynak üzerinden çok yoğun bir siber atak gerçekleşti. Sistematik bir şekilde Enerji Bakanlığı'nın farklı merkezlerine saldırılar gerçekleşiyor, biz püskürtüyoruz" diye konuştu. aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, şu açıklamaları yaptı:

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI: Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul'da geçen hafta yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin birçok ihbar aldık. Bu hafta bulguları savcılarımızla paylaşarak bu sürecin yargı ayağını başlattık. Son dönemde artan ihbarlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'mızla çok ciddi bir sürece koordineli olarak başladık. Sadece İstanbul değil tüm noktaları dikkate alıyor ve ekstra güvenlik tedbirleri için adımlar atıyoruz. Her türlü sabotaj eylemlerine karşı tedbir almak zorundayız.

TARİHTE İLK DEFA: İstanbul'da 3 farklı noktadaki eylemde birkaç kişiden bahsediyoruz. Elektrik kesintilerine ilişkin süreci ilk dakikadan itibaren denetimlerle kontrol ettik. Hava normalleşmeye başladığında da hasarın büyüklüğünü çok net görmüş olduk. 7 ana hattımız tarihte ilk defa aynı anda koptu. Bu nedenle sistemde çok ciddi bir hasar meydana geldi. Şu an itibarıyla 7 hattın 4'ünü sisteme yeniden kattık. İlk hattı devreye aldıktan sonra İstanbul'da meskenlerin sıkıntısını, ikincisinde de sanayiyi çözdük.

SİBER ATAKLARI PÜSKÜRTÜYORUZ: Olabilecek her türlü aksaklığa karşı tedbir alıyoruz. Olayın siber tarafı da var. 30 Aralık itibarıyla aldığımız ciddi bir ihbar sonrasında 31 Aralık gecesiyle ilgili tedbir aldık. En son önceki gün ABD merkezli bir kaynak üzerinden çok yoğun bir siber atak gerçekleşti. Ancak Türkiye'nin enerji arz güvenliği noktasından bakıldığında ciddi bir üretim riski yok.



BU MİLLETİN ÜYESİ OLMAKTAN GURURLUYUM

Bakan Albayrak, İzmir'de kahraman polis Fethi Sekin tarafından önlenen hain terör saldırısına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Bir kez daha hamd ediyorum, bu kadar büyük kahramanlar çıkaran, 80 milyonu teyakkuz halinde hazır bekleyen bir milletin üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Terör örgütü noktasında araştırmalarımız devam ediyor. Öyle enteresan günlerden geçiyoruz ki terör örgütünün isminin bir önemi kalmadı. PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ resme bakıyorsunuz artık birbirleriyle koordineli bir şekilde herhangi bir eylemi gerçekleştirme noktasında ortak bir aklın projesine eş güdümlü hizmet veren yapılardan bahsediyoruz. Tüm bu ipler, dönüp dolaşıyor sadece bir merkezde toplanıyor. Biz bunların kimler eliyle desteklenerek ülkemizin birliği ve bütünlüğüne darbe vurmaya çalıştığının çok net farkındayız."



YENİLENEBİLİR İÇİN İHALE YAKINDA

Tüm Türkiye'deki stratejimizin bir ayağı şu: Yenilenebilir enerji noktasında ilk ihalemizi yakın zamanda inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye son 10 yılda enerji ithalatına büyük para harcadı. Dışa bağımlı bir ülkeyseniz mevcut kaynakları kullanmak zorundasınız. Son yıllardaki keşiflerle 3000 kalorili kömürleri keşfettikten sonra daha verimli bir portföyü ortaya koymak zorundasınız.



GAZ VE ELEKTRİKTE BU YIL ZAM YOK

Gaz konusunda İran'la yakın işbirliğimiz var. Karşılıklı kontratlar ve yükümlülükler çerçevesinde yürütüyoruz. Şu anda İran'dan tam kapasite olmasa da akış gerçekleşiyor. Dövizde yaşanan artışla birlikte Türk Lirası ile satış yapan kurumlarımızın üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluştu. Bu artışa rağmen hükümetimizin verdiği söz çerçevesinde bunu vatandaşımıza yansıtmadık. Gazda indirim uyguladık, elektriğe zam yapmadık. 2017 itibarıyla elektrik ve gazda herhangi bir zam öngörmüyoruz.



YAZ SAATİNDEN 2.5 MİLYAR TL

Aldığımız bir kararın yüzde 100 pozitif yorum alması mümkün değil, ancak yüzde 80-90'ı çok olumlu yorumlar oldu. Kararın toplumun farklı kesimlerine nasıl yansıdığını görmemiz gerekiyor. Bunun enerjiye maliyet katkısı ciddi anlamda oldu ve amacına ulaştı. İTÜ'nün hazırladığı raporda 1-2.5 milyar liraya yakın bir tasarruf marjından bahsedildi.