DİMES'te 16 milyon liralık vurgun

Son yılların en büyük yolsuzluklarından biri, ünlü meyve suyu içeceği Dimes'te yaşandı. Şirketin 21 yıllık muhasebe müdürü Ayhan Şahin, son 5 yıl içerisinde zimmetine 16 milyon lira geçirdiği tespit edilince tutuklandı ve servetine el koyuldu.

Büyük vurgun, şirket hesaplarında son dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin ve şirketin kâr payının hızla düşmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Bu incelemede, son 5 yılda muhasebe sorumlusu Ayhan Şahin'in 59 ayrı para hareketiyle zimmetine toplam 15 milyon 760 bin 150 lira geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine şirket, Tokat Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HER ŞEYİ ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

Hürriyet'in haberine göre, soruşturma kapsamında Şahin'in kendisi ve çocukları üzerine toplam 19 lüks daire, yüz dönüm arazi, 6 adet son model lüks otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Şahin'in banka hesabında nakit 7.5 milyon lira olduğu da tespit edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Geçen aralık ayında gözaltına alınan Şahin, polis ifadesinde kendisine isnat edilen suçlamaları kabul ederek bahse konu parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

DİMES GIDA'DAN AÇIKLAMA

Dimes'ten yapılan açıklamada: "60 yıla yakın bir süredir Türkiye ekonomisi ve toplum için değer üreten kurumumuz, tüm faaliyetlerini yasalara ve ahlaki ilkelere tavizsiz bir uyum içerisinde yürütmektedir.

Kurumumuza karşı işlemiş olduğu, emniyeti suistimal ve diğer mali suçlara yönelik, bizzat kendisinin ikrarı ve suçun varlığını gösteren delillerin mevcudiyeti neticesinde, şirketimizle ilişiğini keserek; hakkında şikâyetçi olduğumuz eski Finans ve Mali İşler Müdürünün, tutuklanmasına sayın mahkemece karar verilmiş olup, tutukluluk hali devam etmektedir.

Söz konusu kişinin, bu aşamadan sonra başlayan; sadece kurumumuzu değil, adli ve idari makamların itibarını da hedef alan asılsız iddiaları ile ilgili olarak da, yasaların gerektirdiği adımlar, kararlılıkla atılmıştır ve atılmaya devam edilecektir.

Kurumumuz faaliyetleri her zaman olduğu gibi kararlılık ve disiplinle sağlıklı bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız." denildi.