Sigarayla mücadele için 1 milyon müfettiş yolda

Yasaya aykırı sigara içilen yerlerin kontrolünü 1 milyon gönüllü gerçekleştirecek. Denetmenler, cep telefonuyla mekânın konumunu belirleyerek ihbarda bulunacak

Sağlık Bakanlığı'nın yeni yılda yarı kapalı alanlarda da sigara yasağı getirmesinin ardından denetimlerde de yeni uygulama başlayacak. Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak projesiyle dünyada ilk kez sigarayla mücadelede dijital denetim başlayacak. Yeşil dedektör ismi verilen uygulama cep telefonu ve bilgisayarlara yüklenecek. Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadele kapsamında yarı kapalı mekanlarda sigara içiminin de yasaklandığını duyurdu. Böylelikle restoran, kafe ve benzeri yiyecek- içecek servisi yapan işletmelerde sigara içenler için oluşturulan bölümler de yasak kapsamına girdi. Yeşilay ile Sağlık Bakanlığı yeni düzenlemenin yürütülmesine katkı vermek için ortak bir çalışma başlattı. 'Dijital denetim' adı verilen çalışma ile sigara içmeyen ya da kapalı mekanda sigaradan rahatsız olan tüm vatandaşlar gönüllü denetmen olarak görevlendirecek. Yeşilay Başkanı Prof. Mücahit Öztürk, 'yeşil dedektör' ismi verilen sistemi SABAH'a açıkladı. Sağlık Bakanlığı ile protokol imzaladığını, İstanbul'da pilot çalışmanın başladığını belirten Prof. Öztürk, birkaç ay içinde tüm Türkiye'de etkin olarak kullanılacağını söyledi.



TEK 'TIK'LA BİLDİRİM

Cep telefonlarında ya da bilgisayarlara ücretsiz yüklenen 'Yeşil dedektör' uygulaması doğrudan Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 hattı ile bağlantılı olacak. Bulunduğu mekanda sigara içildiğini gören vatandaş, cep telefonundan mekanın konumunu tek bir tuşla belirleyerek sigara içildiğine ilişkin ihbarda bulunacak. Dünyada ilk kez Türkiye'de geliştirilen uygulama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylandı. DSÖ, uygulamanın sonuçlarını değerlendirdikten sonra sigara ile mücadele eden diğer ülkelere uygulamayı yaygınlaştırılacak.



DEDEKTÖR SAYISI 10 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Uygulama bilgisayar ve cep telefonu olan her vatandaşı kapsayacak. Kullanıcı sayısı İstanbul'da pilot uygulama kapsamında 10 bin kişiye ulaştı. Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay, söz konusu uygulamanın tanıtımını kamu spotu ile yapacak.