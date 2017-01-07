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'ye devredilen ler ın atadığı isimler tarafından yönetilecek

AA
  • Giriş Tarihi: 7.1.2017 13:51 Güncelleme Tarihi: 7.1.2017 16:31
TMSF'ye devredilen şirketler bakanın atadığı isimler tarafından yönetilecek
TMSF'ye devredilen şirketler bakanın atadığı isimler tarafından yönetilecek

'nin atandığı ler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar TMSF gözetiminde ilgili ın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak "basiretli tüccar" gibi yönetilecek.

Kapsamında Bazı Tedbi·rler Alınması Hakkındaki 680 Sayılı (), Resmi Gazetenin son mükerrer sayısında yayımlandı.

'BASİRETLİ TÜCCAR' GİBİ YÖNETİLECEK

Buna göre, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı lar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazine'ye devredilen ler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, 'nin gözetiminde, TMSF'nin ilişkili olduğu bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak, "basiretli tüccar" gibi yönetilecek.

BAKAN ATAYACAK

Bu şirketlerin yöneticileri TMSF'nin ilişkili olduğu bakan tarafından atanacak ve görevden alınacak.

Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128'inci maddesinin 10. fıkrasında belirtilen mal varlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine TMSF'nin ilişkili olduğu bakan tarafından karar verilebilecek.

Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından yerine getirilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar TMSF'nin ilişkili olduğu bakan onayıyla belirlenecek.

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