Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta ödenecek

Emekliler ve memurların zam oranlarının belli olmasının ardından sıra ödemelere geldi. Milyonlarca memur ve sözleşmeli ayın 15'inde zamlı maaşlarını alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ayın 17'sinden itibaren maaş ödeme günlerinde zamlı paralarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu ay maaşlarını yüzde 4.73 zamlı alacak. Zam oranı, enflasyona göre belirlendi. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı oldu. Yüzde 4.73'lük zamla Aralık'ta bin lira olan maaş, bu ay bin 47 lira 30 kuruşa çıktı. Aralık maaşı bin 500 lira olan emeklinin eline bu aydan itibaren bin 570 lira 95 kuruş, Aralık maaşı 2 bin lira olan emeklinin eline ise 2 bin 94 lira 60 kuruş geçecek.

Takvim'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ayın 17'si ile 28'i arasında alıyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu ay zamlı paralarını bu tarihler arasında, maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. memur emeklileri ise bu ay maaşlarını enflasyon rakamları beklendiğinden zamsız aldı. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine zam farkları önümüzdeki günlerde ödenecek. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak açıklama bekleniyor.