BDDK Başkanı Akben: "Moody's'in açıklaması kasıtlı"

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, 'Sermaye yeterlilik rasyosunda önemli bir kırılma, bozulma yok. Bu açılardan baktığımızda, Moody's'in açıklamasını kasıtlı buluyoruz' dedi.

Moody's'in Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesini de eleştiren Akben,"Son açıklamasından bugüne çok önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Bankalarımızın gerek tahsili gecikmiş alacakları, gerek varlık kalitelerinde çok önemli bir bozulma görmüyoruz. Sermaye yeterlilik rasyosunda önemli bir kırılma, bozulma yok. Bu açılardan baktığımızda, Moody's'in açıklamasını kasıtlı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Moodys's tarafından yayınlanan raporda Türk bankalarının varlık kalitesinde bozulma olduğu, sorunlu kredi oranının yüzde 4'e çıkmasını beklediklerini ve bunun da karlılıkları ciddi şekilde etkileyeceği belirtilmişti.

'DÖVİZ ÜZERİNDEN SPEKÜLASYON YAPIYORLAR'

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, rekor kıran döviz kurlarına üzerine yaptığı değerlendirmede "Yurt dışı odaklar döviz üzerinden spekülasyon yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Akben, döviz hareketliliğinin büyük işlem hacimleri ile gerçekleşmediğini kaydetti.