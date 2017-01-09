Dolar ne kadar? (09.01.2017)

Geçtiğimiz hafta hareketli günler geçiren ve tarihi seviyelere ulaşan dolar ve euro kuru yeni haftaya da rekorlarla başladı. Serbest piyasada dolar, 3,70 liraya aşarken, euro ise 3,90 lirayı geçti

Bu sabah dolar/TL, dolardaki küresel değer kazancı ve devam eden lokal endişelerle 3.68'yi aşarak güne tarihi zirveden başladı. Günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 3,70 liranın üzerini gördü. Euro ise 3,90 lirayı gördü.

İŞTE SON DURUM

Saat 12.00 itibarıyla dolar/TL 3,7180 seviyesinden alıcı bulurken, euro/TL yüzde 3,9200'dan işlem görüyor.

DÖVİZ

ABD doları geçtiğimiz Cuma açıklanan tarım dışı istihdam verilerinde maaş artışlarının gösterdiği yükselişin tahvil getirilerinde de artışı tetiklemesiyle değer kazandı. Japonya'da piyasaların tatil olmasıyla beraber işlem hacminin bugün zayıf kalması beklenirken, dolar endeksi çok değişmeyerek 102.22 seviyelerinde kaldı.

Yen karşısında hafif değer kazanan dolar 117.30 seviyesini görürken, euro yatay bir seyirle 1.0534 dolar oldu.