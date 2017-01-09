Dolar ve Euro ne kadar? - İşte 9 Ocak Pazartesi Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ve Euro 9 Ocak Pazartesi gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta hareketli günler geçiren dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve Euro kaç tl? Dolar ve Euro fiyatlarını güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda hareketli saatler geçiren Dolar ve Euro 9 Ocak Pazartesi gününe nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç tl? Güncel olarak dolar ve euro fiyatlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte dolar ve euro ne kadar sorusunun cevabı...



DOLAR NE KADAR? 10 OCAK DOLAR ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Euro/TL de 3,8156 seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı. Kur, saat 14.14 itibari ile 3.7943 seviyesinden işlem gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faize yönelik mesajlarından sonra kurda yükseliş hızlandı. Ankara'da konuşan Erdoğan, "Faizi düşürmekten başka çare yok. Düşük faizle yatırımcının önünü açacağız" açıklaması yaptı.

TL BU YIL YÜZDE 22 ERİDİ



Gelişmekte olan ülke para birimlerinden ayrışan TL'nin günlük değer kaybı yüzde 2'yi aştı. Son rekorlarla birlikte Türk Lirası'nın yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 22, euro karşısındaki kaybı da yüzde 19'u buldu.



BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 düşüşle 76.786,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 319,67 puan azalırken, bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile tekstil, deri oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde gördüğü en düşük 76.145,05 seviyesinden yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında güçlenen alışlarla yüzde 0,94 değer kazandı ve 77.106,57 puandan kapandı.

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz

yüzde 11.34 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.28 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.77 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.78 oldu.