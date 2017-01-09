Okul parası örgüte aktarıldı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın işadamları örgütlenmesine ilişkin kabul edilen iddianamede, 10'u tutuklu 12 sanığın özel okul, yurt ve dershanelerden elde edilen kaynağı örgüte aktardıkları belirtildi. Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz tarafından hazırlanan ve Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Fetullah Gülen'in eğitim kurumlarının bazılarına güvendikleri çalışanlarını büyük ortak yaptığı, bazılarını da elden çıkarıp aynı yerde kiracı olmaya çalıştığı bilgisi yer aldı. Gülen'in, 17-25 Aralık sonrası örgüt mensuplarına bağış ve himmet adı altında toplanan paraların kayıt altına alınmadan yurtdışına çıkarılması talimatı verdiği de saptandı.