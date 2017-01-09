Otomotiv üretim ve ihracatında tarihi rekor!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 983 bin 720 satışla en yüksek seviyeyi gördüğü 2016 yılında otomotiv sanayisi de 1 milyon 486 bin üretim ve 1 milyon 141 bin ihracat ile yeni bir rekora imza attı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2016 yılına ilişkin üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Buna göre geçen yıl toplam otomotiv üretimi 2015'e kıyasla adet bazında yüzde 9 artarak 1 milyon 486 bine ulaştı. İhracat ise ilk kez 1 milyon eşiğini aşarak aynı dönemde yüzde 15 artışla 1 milyon 141 bin oldu.

GEÇEN SENE DE REKOR KIRMIŞTI

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı da 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 büyümeyle 983 bin 720'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek satış rakamını görmüştü.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sonyıllarda kapasite ve yeni ürün yatırımlarına hızla devam eden otomotiv sanayisinin 2016 yılında da üretimdeki büyümesini sürdürerek 2015 yılında kaydettiği tarihi rekorun üzerinde bir performans gösterdiğini, üretilen her 100 aracın 77'sini yurtdışına gönderen sanayinin ihracatta ilk kez 1 milyon eşiğini aştığını bildirdi.

Otomobil sınıfında üretimine başladıkları yeni ürünlerin etkisi ve Avrupa Birliği (AB) pazarlarındaki istikrarlı büyümenin devam etmesinin otomotiv sanayisinin üretim ve ihracat rakamlarına olumlu katkı sağladığını belirten Önen, "İhracatımız adet bazında yüzde 15, dolar bazında ise yüzde 13 arttı. Otomotiv sanayisi, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 16,8'ini oluşturarak sektör sıralamasında 11'inci yılında da ilk sıradaki yerini koruma başarısını gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

2016 SONUNDA 1,9 MİLYON SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Önen, otomotiv sanayisinin kapasite ve yeni proje yatırımlarının hayata geçmesiyle 2010 yılında 1,5 milyon seviyesinde olan üretim kapasitesinin 2016 sonunda 1,9 milyon seviyesine yaklaştığı bilgisini verdi.

Sanayinin devam ettiği ve devreye aldığı yeni ürün yatırımlarıyla 2017 yılında ihracatın daha da artmasını beklediklerini aktaran Önen, "Hükümetimizin sanayimizi destekleyici politikalarının devamı, iç pazarda istikrarın korunması, yeni projeler için ülkemizin rekabetçiliğinin sürdürülmesi ve böylelikle yeni yatırımların ülkemize çekilmeye devam etmesi, sektörümüz için en önemli fırsat konumunda." ifadelerini kullandı.

Önen, 2016 yılında birçok yeni otomobil projesini hayata geçirdiklerini, Avrupa'nın önde gelen ticari araç üretim üssü olma konumlarını artık otomobil konusunda da önde gelen bir üretim merkezine dönüştürdüklerini belirtti.

İSTİKRARLI İÇ PAZAR ŞART

Bu yeni projelerin olumlu etkisiyle üretimin ve ihracatın sürdürebilir bir büyüme yakalaması öngörüsünde bulunan Önen, "Teşviklerle desteklenen yeni projeler, 2017 yılında özellikle ihracat bazlı üretim artışını sağlayacaktır. Elbette sanayimizin rekabetçiliğinin sürdürülebilirliği için istikrarlı bir iç pazar ile ekonomide yatırım ve satın alma kararlarının etkilenmeyeceği bir seyir büyük önem taşıyor." görüşlerini aktardı.

Kudret Önen, hükümet programında da yer aldığı üzere otomotiv sanayisinin ülke için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Son yıllarda özellikle Ar-Ge ve mühendislik alanına yapılan yatırımlarla Türk otomotiv sanayisinin bugün sıfırdan tamamen yeni model üretebilme yeteneği kazandığını belirtti.