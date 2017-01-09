Sanayi üretimi Kasım'da arttı

TÜİK, kasım ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Ekonomik büyüme için öncü göstergelerden biri olan sanayi üretimi kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Sanayi üretimi kasım ayında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

BEKLENENDEN YÜKSEK GELDİ

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1,7 artması bekleniyordu.

Arındırılmamış verilere yıllık yüzde 3.7 artması beklenen sanayi üretimi artışı ise yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Arındırılmamış verilerle sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 1,4 arttı.