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'da arttı

  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 10:13 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 10:38
Sanayi üretimi Kasım'da arttı
Sanayi üretimi Kasım'da arttı

TÜİK, ayı verilerini açıkladı. Ekonomik büyüme için öncü göstergelerden biri olan sanayi üretimi kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gösterdi ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

ayında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 gösterdi.

BEKLENENDEN YÜKSEK GELDİ

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1,7 artması bekleniyordu.

Arındırılmamış verilere yıllık yüzde 3.7 artması beklenen sanayi üretimi artışı ise yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Arındırılmamış verilerle sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 1,4 arttı.

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