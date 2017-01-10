Trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın kasım ayında ekime göre yüzde 32 artarak 21 milyonun üzerine çıktı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ilk kez 21 milyonu aştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016 kasımda trafiğe kayıtlı araç sayısı ekime göre yüzde 32,1 artarak 21 milyon 3 bin 368 adete yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 33,4 oldu.

OTOMOBİL LİDER



Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 129 bin 360 taşıt içinde otomobil yüzde 68,6 ile ilk sırada yer aldı.



Toplam taşıtların yüzde 53,6'sını otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

1 MİLYON 8 BİN 896 ADET ARTTI



Trafikteki toplam taşıt sayısı ocak-kasım döneminde 1 milyon 8 bin 896 adet arttı.