Çanakkale 1915 Köprüsü'ne 5 talip

Temeli 18 Mart'ta atılacak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ihalesi için beş farklı ülkeden firmanın adı geçiyor

5 ÜLKEDEN TALİP VAR

Türkiye'nin dördüncü boğaz geçişi Çanakkale 1915 Köprüsü'nün 18 Mart'taki temel atma töreni yaklaşırken inşaat ihalesine katılacak isimler de belirginleşiyor. Gizliliğinin korunduğu 26 Ocak'taki ihale için en az beş grup yarışacak. 5 milyar dolar değerindeki ihalenin Güney Kore, Japonya, Çin, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden talipleri var.

İŞTE O TALİPLER

Bloomberg'e konuşan iki kaynak, Japonya'nın en büyük ikinci ticaret şirketi Itochu ile çelik köprü ve çeşitli ağır sanayi dallarına yönelik makine imalatında faaliyet gösteren Japon firması IHI Corporation, ihaleye Nurol Holding ve Makyol İnşaat'la birlikte gireceğini söyledi. Diğer üç kaynağın verdiği bilgiye göre ise Hyundai, İtalyan inşaat şirketi Astaldi, İçtaş ve Kalyon İnşaat'la birlikte teklif sunmayı planlıyor. Astaldi ayrıca, 7,5 milyar dolar değerindeki İstanbul-İzmir otoyolunun yüklenicilerinden Cengiz ve Kolin İnşaat'ın Çinli inşaat devi Sichuan Road and Bridge Co. (CRBC) ile katılacağı ihaleye Birleşik Arap Emirlikleri'nden SK Mühendislik ve İnşaat Şirketi ve Güney Koreli Daelim Industrial Co., Limak ve Yapı Merkezi İnşaat ile dâhil olacak.

İSTANBUL'U KUZEY EGE'YE BAĞLAYACAK YOL

Çanakkale 1915 Köprüsü, İstanbul'un güneyindeki Silivir ilçesine bağlı Kınalı Köyü'nden başlayacak, Tekirdağ ve Çanakkale'den geçerek Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde sona erecek 352 kilometrelik otoyol projesinin bir parçası.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu bölgelerini birleştirecek 2 bin 23 metre uzunluğundaki köprünün inşaatının dört yıl sürmesi planlanıyor.