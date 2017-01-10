E-ticarete ‘kâr’ yağdı

Tüm yurdu esir alan yoğun kar yağışı e-ticaret sektörüne yaradı. İnternette günlük satışlar 150 milyon sınırına dayandı. En büyük patlama ise kırtasiye, giyim ve market alışverişinde yaşandı

Yıllık satış hacmi 30 milyar liranın üzerinde olan e-ticaret sektörü, karlı havaları 'kâr'a çevirdi. 660 milyar liralık perakende sektörünün yüzde 2'sini oluşturan e-ticaret, günlük 100 milyon liralık işlem hacmini tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte 130-150 milyonlara kadar çıkarmayı başardı. 'Bu havada siparişi zamanında yetiştiren, müşteri sadakatini yakalar' sloganıyla yüzde 100 teslim hedefiyle çalışan sektör, ilk kez sipariş veren müşterileri kazanmak açısından da önemli bir sınav veriyor.



AVM'LERDEN MÜŞTERİ ALDI

Yoğun kar yağışının yaşandığı şu günlerde, en önemli sipariş artışı, ertelenemeyen ürünler kategorisinde yer alan kırtasiye ürünleri ve gıdada yaşanıyor. Bu ürün gruplarında e-ticaret hacmi özellikle bugünlerde yüzde 100'ün üzerine çıktı. Türkiye'deki e-ticaretin yüzde 90'ını gerçekleştiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Orhun, perakende sektöründe yüzde 2 e-ticaret hacminin, bu tür havalarda payını yüzde 98'lere kadar çıkardığını söyledi. Orhun, Türkiye genelindeki e-ticaret hacminin yüzde 40'ının İstanbul'da gerçekleştiğini belirtti. E-ticaret şirketlerinin bu tür havalarda siparişi mutlaka ulaştırmayı hedeflediğini belirten Orhun, şöyle konuştu: "Kırtasiye, gıda, giyecek gibi ertelenemeyen alışverişler, böyle havalarda e-ticaret siteleri üzerinden yapılıyor. Zamanında teslim bizim için çok önemli." İstanbul'da ortalama yüzde 50'lik artış yaşanırken, Anadolu'da da online alışverişte yüzde 30'a yakın artış yaşandı. 400'ü aşkın online alışveriş sitesini tek çatı altında toplayarak, yaklaşık 10 milyon ürünü tüketiciye ulaştıran Avantajix.com İstanbul, Ankara, hatta İzmir'de kar yağışının etkili olduğu 25 Aralık-8 Ocak arasındaki e-ticaret verileriyle 25 Aralık'tan önce yağışın olmadığı 15 günün verilerini karşılaştırdı. Kar yağışının olduğu dönemlerde online alışverişin, önceki döneme göre yüzde 30'a yakın arttığı görüldü.



EVDEN SİPARİŞ CAZİP GELİYOR

Kar yağışının etkili olduğu günlerde en yoğun alımlar yüzde 28 ile giyim kategorisinde yapıldı. Giyimi yüzde 24 ile marketlerin online sitelerinden yapılan alışveriş izledi. Üçüncü sırada yüzde 19 ile elektronik ve küçük ev eşyası satan siteler yer alırken, kozmetik ürünlerinin online satıştaki payı yüzde 12'yi buldu. Kalan yüzde 17'lik kısmı ise tatil ve uçak rezervasyonu, dekorasyon, bahçe ürünleri, mobilya ve diğer olarak adlandırılan sitelerden yapılan alışverişler oluşturdu. Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, "Benzer araştırmayı yazın kavurucu sıcakların yaşandığı günlerde de yapmıştık. Aşırı sıcakta online alışverişte yüzde 100'e yakın artış saptanmıştı. Normal dönemlerde market alışverişinin e-ticaretteki payı daha düşükken, bu tür olumsuz hava şartlarında büyük artış yaşanıyor. İnsanlara, 5-10 litrelik su bidonlarını, meşrubatı, deterjanı, sebzeyi kar ve buzda kayarak taşımak yerine online satın alarak kapısına kadar getirtmek cazip geliyor" dedi.



SAHLEP VE IHLAMUR KEYFİ

Kar yağışı dolayısıyla evde vakit geçirmeyi tercih eden İstanbulluların doğalgaz, internet kullanımının yanı sıra atkı, bere ve eldiven gibi kışlık giysi harcaması arttı. Aktar vu kuru yemişçilerde ise sahlep, ıhlamur ve bitki çayı satışlarında büyük artış yaşandı.