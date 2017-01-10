Gedikli: "Serbest kura müdahale tartışılır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli "Serbest kur sisteminde müdahalenin ne derece doğru olduğu tartışılır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli sosyal medyadan kura yönelik açıklama yaptı. Gedikli, "Serbest kur sisteminde müdahalenin ne derece doğru olduğu tartışılır" dedi.



Gedikli açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Merkez Bankası'nın müdahalesi için tek enstrümanı mı var sanıyorsunuz? Serbest kur sisteminde müdahalenin ne derece doğru olduğu tartışılır. Edilmesi gerekiyorsa da sadece faizi arttırıp büyümeyi yerle bir etmekle mi.. Hedefin Yeni Anayasa görüşmeleri sonrası referanduma giderken ülke ekonomisini dar boğaza sokmak oldugu aşikar."