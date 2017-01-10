Lig TV'nin ismi değişiyor!

Türk futbolseverlerin Spor Toto Süper Lig'i takip ettiği Lig TV kanalının ismi beIN Sports oluyor

Digiturk platformunun yeni sahibi beIN Media, Lig TV kanallarının ismini değiştiriyor.

LİG TV TARİH OLUYOR

Türk futbolseverlerin 2001 yılından bu yana Süper Lig'i takip ettiği Lig TV kanalının ismi beIN Sports oluyor. 2015 yılında beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalının ismi tarih olacak.

13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

PERŞEMBE GÜNÜ SON YAYIN

Habertürk'ün haberine göre; Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını Perşembe günü gerçekleştirecekler.