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Son dakika: 'ndan !

  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 14:21 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 14:21
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!

Doların art arda rekorlar kırması sonrasında 'ndan hamle geldi. Piyasaya 1.5 milyar dolar likidite sağlanacak

Döviz kurlarında yaşanan sert yükselişin ardından 'ndan açıklama geldi.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Bankadan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık yakından takip edilmekte olup ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

LİMİTLER DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür.

50 BAZ PUAN İNDİRİLDİ

Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.

Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir."

KUR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Açıklama sonrası dolar/TL 3,76'nın altını gördü.

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLARA MÜDAHALE MERKEZ’DEN DÖVİZ İÇİN YENİ HAMLE

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