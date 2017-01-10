Parsel bazlı imar tadilatına yasak

Hükümet parsel bazlı imar tadilatına son verecek yeni sistem için düğmeye bastı. Her mahallede binaların kaç katlı olacağı belirlenecek ve daha çok katlı bina dikilmesine müsaade edilmeyecek

Hükümet, İmar Yasası'nda köklü değişiklikler için düğmeye bastı. Yasada yapılacak düzenlemeyle parsel bazlı imar tadilatına son verilecek. Her mahallede binaların kaç katlı olacağı belirlenecek ve daha çok katlı bina dikmesine müsaade edilmeyecek. Hükümet "rant vergisi" düzenlemesinde de nakit yerine konut ya da arsa alınmasına yönelik çalışmalara başladı. Müteahhitlerin nakit parasını yatırım amaçlı kullanabilmesi için yapılacak düzenlemeyle elde edilecek gelir kentsel dönüşüme aktarılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yakın zamanda Belediyeler Yasası ve İmar Yasası ile ilgili önemli düzenlemeler yapacaklarını belirterek, "Parsel bazında bundan sonra imar tadilatı yapmayı nerdeyse yasaklıyoruz. Bir mahallede herkes belli bir emsalde inşaat hakkı kullanırken birisinin torpilli olarak gelip fazladan bir şey yapmasını engelleyecek metin hazırlıyoruz. Hali hazırdakiler için ise yapacak birşey yok, kanun geriye dönük işlemiyor" dedi.



ŞEHİRCİLİK ŞÛRASI TOPLANACAK

Bakan Özhaseki, şubat başında Şehircilik Şûrası'nın toplanacağını belirterek 4 ayrı bölümde çalıştıklarını kaydetti. Çalışılan bölümlerden ilkinin kentsel dönüşüm olduğunu söyleyen Özhaseki, "Kentsel dönüşüm 4 senedir uygulanıyor fakat istediğimiz hıza ulaşamadık. Türkiye'deki 20 milyon yapı stokunun 5 milyonu 1999 depreminden sonra yapıldı, iyi sağlam binalar. Ondan önce yapılanlar riskli" diye konuştu.



RANT VERGİSİ İÇİN YENİ SİSTEM

Bakan Özhaseki, değer artışından kaynaklı rant vergisinde yapılan yeni çalışmaları anlattı. Şehir meclislerinde değer artışı tespiti yapılacağını söyleyen Çevre Bakanı Özhaseki, "Komisyonlar fazladan hakkın ne kadar olduğu hususunu tespit edecekler. Vatandaş razı olursa plan tadilatı olacak. Vergi oranında sınır yok. Yüzde 50 diyen de var yüzde 100 diyen de... Geniş arsada epey konut veriyorsunuz, yatırımcı isterse size para vermez arsa da verebilir. Nakti olmayabilir. Eve başlayacak müteahhit. Elindeki parayı evlere harcayacakken nasıl değer artış payına verecek. Arsadan pay da verebilir. Konut olarak da bu alınabilir" şeklinde konuştu.



YASAYI MUHALEFET PARTİLERİNE GÖNDERDİM

Gelirin büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ve bakanlık arasında paylaştırılmasının planlandığını anlatan Özhaseki, kentsel dönüşüme kaynak aktarılacağını söyledi. Özhaseki, Belediye Yasası Taslağı'nı CHP ve MHP'ye de gönderdiğini ifade etti.