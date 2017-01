Reel sektöre kur koruması

Dolar, küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle içeride de rekor kırarken, hükümet reel sektör için harekete geçti. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Nakit girişinde problem yaşayan firmaların sıkıntıya girmesine izin vermeyiz” dedi

ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi ile birlikte ücret artışlarının 7 yılın en yüksek seviyesine çıkması, küresel piyasalarda dolara talebi artırırken, hükümet, iç piyasada da rekor kıran döviz kurlarına karşı reel sektöre, 'yanınızdayız' mesajı verdi. Kurdaki yükseliş veya talep azalması nedeniyle nakit girişinde problem yaşayan firmaların sıkıntıya girmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Hiçbir firma batmayacak, batmasına müsaade etmeyeceğiz. Reel sektör bu gelişmelerden olumsuz etkilenmeyecek, etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldık" dedi. Dolar dün 3.73 TL'yi geçtikten sonra kısmen gevşedi.



GEREKEN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

aHaber'de soruları yanıtlayan Canikli, kurdaki hareketlenmenin enflasyon rakamlarına büyük oranda yansıdığını ancak bunun önceki yıllara göre çok düşük seviyede olduğunu belirterek, bu konuda beklentileri olanların çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Canikli, "2017 enflasyon hedeflerini yakalayacağız. Herhangi bir sapma meydana gelmeyecek" diye konuştu. Kura dair gelişmelerden reel sektörün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarını dile getiren Nurettin Canikli, Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları kapsamında 250 milyar liralık kredi alanı oluşturduklarını, toplam borç yapılandırma talebinin 40 milyar lira civarında olduğunu söyledi.



REEL SEKTÖR PROBLEM YAŞAMAYACAK

Bu yıl reel sektörün problem yaşamayacağının altını çizen Nurettin Canikli, "2017'de üretim rakamları yakalanacak. Ayrıca enflasyonun da hedefin altında kalma ihtimali kuvvetle muhtemeldir" değerlendirmesinde bulundu.



Algı oluşturma çabası var

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeleri üzerine, "Çok net olarak söylüyorum, 2017 içinde ya da sonu itibarıyla Türk bankacılık sisteminde takibe dönüşüm oranı yüzde 4'e ulaşmayacak ve varlık kalitesi de bozulmayacak" dedi. Moody's'in, aldıkları tedbirleri çok iyi bilmesine rağmen rasyonel olmayan ve gerçeği yansıtmayan bir yorum yaptığına dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İçi boş, altı dolu olmayan bir yorumda bulunması, adeta 'kehanette' bulunması kesinlikle bir algı oluşturmaya yönelik etik olmayan bir operasyondur" değerlendirmesinde bulundu.



Faiz artırımı için kampanya halindeler

aHaber'e konuşan Canikli, ekonomiye yönelik algının bozulması noktasında birtakım sabotaj ve saldırıların olduğunu bildiklerini ifade etti. Bazı ülkelerde ekonomiye ilişkin faaliyette bulunan kimi basın-yayın organlarının açıklamalarına bakıldığında sabotajın boyutunun görülebileceğine işaret eden Canikli, "Şunu yapmaya çalışıyorlar. Kuru kullanarak, kurda dalgalanma oluşturarak faizlerin yükseltilmesi talep ediliyor. Uluslararası alanda, ekonomi alanında yayın yapan birçok kuruluş ısrarlı bir şekilde bunun altını çiziyor, 'Türkiye bir an önce faiz artırmalı. Kur bunun için dalgalanıyor' anlamına gelecek değerlendirmeler yapılıyor. Yani koro halinde 'faizi artırın' şeklinde bir kampanya söz konusu" dedi.