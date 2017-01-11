Airbus 2016 rakamlarını paylaştı

Avrupalı havacılık devi Airbus, 2016 yılı değerlendirme rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre Airbus, küresel rakibi Boeing'den daha çok sipariş aldı ve teslimatta rakibiyle arasındaki farkı azalttı

Avrupalı havacılık devi Airbus'ın 2016 yılında Amerikan Boeing'den daha fazla sipariş aldığı, teslimatta ise rakibiyle arasındaki farkı azalttığı ortaya çıktı.

Airbus'ın Fransa'nın Toulouse kentinde bulunan genel merkezinde düzenlenen toplantıda, yıllık performans ve ticari durum ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Airbus Genel Müdürü Fabrice Bregier, 2016 yılında 949 satış gerçekleştirdiklerini ve iptaller sonrası toplam satış rakamının 731 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bregier, "Üretilen ticari uçak sayısı kadar satış" stratejisi güttüklerini ve bunda başarıya yaklaştıklarını belirterek, 2016'da 688 uçak teslimatı gerçekleştiğini söyledi. Bregier ayrıca 2016 başında 670 teslimatı hedeflediklerini ve hedeflerine ulaştıklarını açıkladı.

Airbus, 2016 yılında 607 A320, 83 A330 ve 41 A350 XWB modeli ticari uçak satışı gerçekleştirdi. Buna karşın yıl içerisinde A 380 süper jumbo uçağı satışı gerçekleşmedi. Yetkililer, 2017 için de herhangi bir A 380 satışı beklentisinde olmadıklarını, bunun nedeni olarak da havayolu şirketlerinin uçuş giderlerini azaltma stratejisine yönelmelerinin görüldüğünü belirtiyor.

2016 teslimat rakamları olarak toplamda 688 ticari uçağın teslim edildiğini belirten Bregier, bunlardan 545'inin 68'i NEO olmak üzere A320 tipi, 66'sının A 330, 49'unun A 350 XWB ve 28'inin de A 380 olduğu bilgilerini paylaştı.

Airbus'ın geçen yıl gerçekleştirdiği toplam 731 satışla 668 satış gerçekleştiren ABD'li rakibi Boeing'i geride bıraktığı gözlenirken, 688 teslimat ile de Boeing'in 748 adet teslimat rakamına yaklaştığı ve aradaki farkı büyük ölçüde kapattığı belirtiliyor.

Airbus'ın 2016 rakamlarının önceki yıllara göre daha olumlu çıkmasında aralık ayında aldığı 349 siparişin büyük rol oynadığı kaydediliyor. İsmi açıklanmayan bir havayolu şirketi, 4 hafta süren müzakereler sonunda Airbus'a, 90'ı A 320 olmak üzere 349 adet ticari uçak siparişi vermişti.