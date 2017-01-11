Boydak ve Multinet'in sahibi FETÖ'den tutuklandı

Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak, terörizmin finansmanının önlemesi kanuna muhalefet, Multinet şirketinin sahibi Yusuf Ziya Gündüz ile Şevket Başev'in de aralarında bulunduğu örgüt adına himmet topladıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 110 iş adamından Bekir ve Mahmut Sami Boydak'ın da aralarında bulunduğu 60'ı tutuklandı.

İşadamı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile birlikte 4 işadamına ise terörizmin finansmanının önlemesi hakkında kanuna muhalefet suçundan ev hapsi verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 380 iş adamından 164'ü, 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Habertürk'e göre aynı soruşturma kapsamında 110 işadamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106'sı da firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan işadamlarından emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

60 İŞADAMI TUTUKLANDI

Savcılık tarafından sorgulanan işadamlarından 110'u tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 60'ı tutuklandı.

BEKİR BOYDAK VE MULTİNET'İN SAHİBİNE FETÖ TUTUKLAMASI

FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin himmet topladığı, terörizme finansman sağladığı iddiasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak, terörizmin finansmanının önlemesi kanuna muhalefet, Multinet şirketinin sahibi Yusuf Ziya Gündüz ile Şevket Başev'in de aralarında bulunduğu 42 şüpheli işadamı FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MUSTAFA BOYDAK'IN OĞLUNA EV HAPSİ

Mustafa Boydak'ın oğlu işadamı Mahmut Sami Boydak ile birlikte 4 işadamı ise terörizmin finansmanının önlemesi hakkında kanuna muhalefet suçundan, tutuksuz yargılanmak üzere yurtdışı yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Ardından konutlarının terk etmemek üzere adli kontrol Altına alınması ve ev hapsi kararı verildi. 51 işadamının nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sürüyor.

MULTİNET UP'TAN AÇIKLAMA

Multinet Up haberle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Dünyanın 17 ülkesinde 50 yılı aşkın sektör deneyimine sahip uluslararası Up Group'un bir iştiraki olan Multinet Up, ülkemizin önde gelen yeni nesil bir finansal teknoloji ve hizmet şirketidir. Türkiye'nin gündeminde yer alan bir soruşturma çerçevesinde, şirketimizin bilgilerine başvurulmuş ve şeffaflıkla paylaşılmıştır. Soruşturmanın derinliği nedeni ile, bu aşamada konu yargı sürecine intikal etmiş olup, adli süreçte takip edilmektedir. Multinet Up olarak Türk adaletine olan güvenimiz sonsuz, bilgi paylaşımımız tamdır.

Kamu kurumları ve özel sektör şirketlerinden oluşan 21.000'e yakın müşterisi, kafe, restoran, market ve mağazalar ile akaryakıt istasyonlarını kapsayan 35.000'e yakın üye işyeri, 1.000.000'dan fazla kart kullanıcısı olan Multinet Up'ın adalet önünde veremeyeceği hesabı yoktur.

Multinet Up, tüm çalışanları ile birlikte müşteri ve üye işyerlerine kesintisiz olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Bu adli sürecin en kısa sürede netliğe kavuşturulması en büyük temennimizdir."

Kaynak: Habertürk