Dolar üzerinden Türkiye’ye operasyon!

Ekonomi uzmanları Türk lirasının dolar karşısında bu denli değer kaybetmesinin arkasında spekülatif söylemlerin olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Uzmanlar ayrıca bu söylentilerin ülkeye sermaye girişini engellemek amacıyla yapıldığına dikkati çekerek, iç siyasette bir dönüşümün yaşandığı süreçte "Türkiye'nin güvenilir bir liman olmadığı" söylemine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

FED'İN FAİZ KARARLARI ETKİLİYOR

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Uzmanı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, AA muhabirine döviz kurundaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karagöl, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ve Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım kararlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

"FİTCH'İN DEĞERLENDİRMESİ OBJEKTİF OLMAYACAK"

Bu durumdan en fazla Türkiye'nin etkilendiğini belirten Karagöl, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye iç piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler bir ekonomik darbe olarak adlandırılmasa da Türkiye üzerinde oynanan oyunları net bir şekilde gösteriyor. Türk lirasının dolar karşısında bu denli değer kaybetmesinin arkasında spekülatif söylemlerin olduğu açıkça ortadadır. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomik göstergeleri hakkındaki söylemleri buna örnek olarak gösterilebilir. Moody's'in Türkiye'deki bankalar hakkında yaptığı açıklamaların yanında 27 Ocak'ta bir diğer kuruluş olan Fitch'in yapacağı değerlendirmede de objektif bir kararın çıkmayacağı görülüyor."

SERMAYE GİRİŞİNİ ENGELLİYORLAR

Karagöl, bu söylentilerin ülkeye sermaye girişini engellemek amacıyla yapıldığına dikkati çekerek, iç siyasette bir dönüşümün yaşandığı süreçte "Türkiye'nin güvenilir bir liman olmadığı" söylemine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

"SON 6 AY İYİ ANALİZ EDİLMELİ"

Sermaye Piyasası Uzmanı Arif Ünver, dolar kurundaki yükselişi anlamak için Türkiye'nin son 6 ayda yaşadığı terör, darbe girişimi gibi olayların iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerin dolar kuru karşısında Türk lirasını başka ülkelerin para birimlerine göre negatif anlamda daha fazla ayrıştırdığını dile getiren Ünver, Brexit sonrası AB'nin dağılma sürecine girmesine karşın ABD'nin daha güçlü bir konumda olmasının da kur artışında etkili olduğunu anlattı. Ünver, "Bunun yanı sıra Trump ile ABD'nin ekonomik yaklaşımları da değişecek. Trump, daha fazla iç dinamiklere dayalı ve ABD'li firmaların kendi ülkelerinde daha fazla üretim yapmalarına yönelik bir yaklaşım sergiliyor. Bu, dünyada 'sınırlı küreselleşme' diye bir kavramı ortaya çıkaracak. Yani artık gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkeler birlikte yükselip birlikte düşmeyecekler." dedi.