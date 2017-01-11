Türk halkının yaşam standartlarını, değerlerini, kültürünü ve alışkanlıklarını da hedef alan bu elim saldırılara karşı Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) , Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) ve Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) öncülüğünde sosyal bir kampanya başlattı.

Topluluktan yapılan açıklamada "Toplumun her kesimini korkutmaya, sindirmeye, hayattan koparmaya yönelik bu karanlık eylemler karşısında insanları "hayatına sahip çık"maya davet ediyoruz.

Herkesin moralini en yüksek düzeyde tutarak hayata karışmasını teşvik etmek istiyoruz. Onlar bizi hayattan koparmak istiyorlar, biz onlara rağmen hayata sıkı sıkı tutunmalıyız diye düşünüyoruz. Hiç dayanışma yapmadığımız kadar dayanışma içine girelim, bizi sokaktan koparmak isteyenlere inat, hayatın her safhasında omuz omuza olalım diyoruz."

Halkın moralini en yüksek düzeyde tutarak tekrar hayata karışmasına destek olmak amacıyla başlatacağı sosyal dayanışmanın detaylarını paylaşmak üzere Birleşmiş Markalar Derneği, Kategori Mağazacılar Derneği, Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçileri Derneği, sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin katılımıyla Feriye Palace'de, 12 Ocak 2017 Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek.