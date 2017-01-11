İnşaatçı 7 kalemde destek bekliyor

2016’yı 1.3 milyon adetlik konut satışıyla kapatmayı hedefleyen inşaat sektörü bu yıl çıtayı 1.5 milyona yükseltti. Sektör temsilcileri, “Hükümet destek verirse bu yıl uçarız” diyor

Gayrimenkul sektörü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, terör olayları, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle 2016'da zor bir sınav verdi. Tüm bu gelişmelere rağmen, en güvenli ve yatırımın en fazla olduğu sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Gayrimenkulün milli gelir içindeki payının yüzde 8.2'ye çıktığı, gayrimenkul yatırımlarının dövizden daha çok tercih edildiği bir yıldı. Her türlü sıkıntıya rağmen 2016'yı 1.3 milyona yaklaşan konut satışıyla kapatmayı hedefleyen gayrimenkul sektörü, bu yıl için çıtayı 1.5 milyona yükseltti. Bu rakama ulaşılmasında en önemli rolü yine faiz oranları oynayacak. Sektör temsilcilerinin en önemli beklentisi ise konutta KDV ve harç oranlarının düşürülmesi. Şu anda yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde 1 olarak uygulanan KDV, rayiçler nedeniyle çoğu arsada yüzde 18'e denk geliyor. Sektör temsilcileri yüzde 1 KDV oranına denk gelen arsanın artık kalmadığından şikâyetçi. Eğer bu gerçekleşirse, satışlarda rekorun kırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



BÜROKRASİYE MARUZ KALMAYALIM

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: Bürokrasimizde köklü bir bakış açısı var. Yatırımların devamı için bu bakış açısı değişmeli. Yatırıma başlamak isteyen bir firma uzun yıllar sürebilen bürokrasiye maruz kalabiliyor. Öte yandan bu yıl sektör olarak KDV düzenlemesi bekliyoruz. Özel sektör için büyük önem arz eden bu durum ile ilgili gerek kamu gerek özel bankacılık sektörüne büyük görev düşüyor.



YABANCILARA TANITIM YAPILMALI

Dap Holding Başkanı Ziya Yılmaz: Sektörü hareketlendirecek ve yurtdışında örneklerini gördüğümüz değişik uygulamaların önümüzdeki süreç içinde ülkemizde de hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ayrıca hükümetimizin tüm sektörlerle ortak çalışma yapıp Türkiye algısını düzeltmesi lazım. Algı doğru yönetilmedikçe, dünyanın en iyi malına sahip olsan bile satamazsın. Yurtdışında acilen Türkiye'nin doğru tanıtımı yapılmalı.



FAİZLER AŞAĞIYA ÇEKİLMELİ

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: Bu yıl konut üreticilerini de koruyan düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Beklentilerimizin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dönüşümde sağladığı kolaylığın devam etmesi, faizlerin daha alt seviyelere düşmesiyle satış rakamı 1.5 milyona yaklaşır. Ayrıca Anadolu'da metrekaresi 4 bin liraya konut satabiliyoruz. Bu anlamda potansiyel taşıyan şehirlerimiz var.



GÜÇLÜ İVME SÜRECEK

GYODER Başkanı Aziz Torun: Emlak Konut ile düzenlenen kampanya yüzde 0.70 faiz oranı ile önemli bir ivme yarattı. Bu sayede 2016 gibi zor bir yılı atlattık. Bu güçlü ivmenin 2016'da olduğu gibi 2017'de de konut satışlarını olumlu etkilemesini bekliyoruz.



2016'DAN DAHA İYİ OLACAK

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu: Faiz indirimi, peşinatların düşürülmesi gibi hükümetin yaptığı atılımların etkisini bu yıl da göreceğiz. Türkiye'nin lokomotif gücü inşaat sektörü 2017'de geçen yıldan daha yüksek konut satış rakamları yakalayacaktır.



REKOR İÇİN NE ÖNERDİLER?

KDV indirimi gelsin.

Faizler yüzde 1'in altında kalsın.

Tapu harçlarında yarım puan indirim yapılsın.

Kentsel dönüşümdeki sorunlar çözülsün.

Yabancıya oturum izni verilsin.

Ülkenin tanıtımı doğru yapılsın.

Bürokrasideki engeller kalksın.

Anadolu'da konut açılımı yapılsın.