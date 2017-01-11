Merkez dövizde ilk sopayı gösterdi

Merkez Bankası, ‘sağlıksız fiyat oluşumu’ olarak tanımladığı dövizdeki spekülatif hareketi kesmek için ilk adımı attı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları ile bankaların TL borçlanma limitleri indirildi

Merkez Bankası, yeni yılın ilk işlem gününden bu yana spekülatif hareketlerle hacimsiz bir biçimde yükselen dolara karşı ilk hamlesini yaparken, 98 kelimelik açıklama metninin giriş cümlesi, Türkiye'ye yönelik saldırının tespiti açısından adeta ders niteliği taşıyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın ilk cümlesinde, "Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık yakından takip edilmekte olup ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.



1.5 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE

Açıklamada, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alma limitlerinin 22 milyar Türk Lirası'na düşürüldüğü belirtildi. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilerek finansal sisteme yaklaşık 1.5 milyar dolar ilave likidite sağlandı. Piyasalardaki gelişmelerin yakından izlendiği, gerekli görülmesi halinde, fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımların atılabileceği ifade edildi. Merkez Bankası'nın bu hamlesinin ardından gün içerisinde 3.78 TL'yi geçerek tarihi zirvesini yenileyen dolar, 3.7450 TL'nin altına geriledi. 4 lirayı aşan euro ise 3.98 TL'ye indi.



BANKALARA 'SATIN' MESAJI

Merkez Bankası'nın bu hamle ile TL sıkışıklığı yarattığının altını çizen İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Yani bir yerde bankalara daha fazla TL'ye ihtiyacınız varsa dövizlerinizi satın diyor. Dövize satış yönlü bir eğilim oluşturmak istiyor. TCMB kurdaki yükselişin döviz likiditesi sorunu olduğunu tespit etmiş görünüyor" dedi. Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, Merkez'in TL'yi sıkılaştırmayı hedeflediğini belirtirken, Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise bankaların dolar alma eğilimlerinin azalacağını kaydetti.



