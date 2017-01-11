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ına ilave gümrük si uygulanacak

AA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 09:52 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 09:55
Parfüm ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanacak
Parfüm ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanacak

, , , , ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerin aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük si uygulanacak

Bakanlar Kurulu'nun, Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 17-25 ARASI GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

Buna göre, İthalat Rejimi Kararına ek liste ve tabloda gümrük tarife pozisyonu ile isimleri belirtilen, aralarında , , , , ayakkabı boyası ve mumların da yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasındailave gümrük si uygulanacak.

İHRACATÇI SORUMLU

Bu kapsamda tahsil edilecek toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak.

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.

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